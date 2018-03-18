Еще
00:30 19.03.2018
Пришлите свою новость!
00:10
Путин: Я должен до 100 лет сидеть?
00:03
Ленобласть не спешит признать, что выбрала Путина
18/03
Полтавченко: Выборы прошли спокойно и по-деловому
18/03
Путин: начинаю думать о новом правительстве
18/03
Выбор России на три четверти состоит из Путина
18/03
Владимир Путин спросил Манежную про обреченность
18/03
Из-за усердия настоятельницы бюллетени Хутынского монастыря признаны недействительными
18/03
Первые данные ЦИК по Петербургу: Путин набирает 76 %
18/03
В день выборов петербуржцы жаловались на нарушения больше 300 раз
18/03
Экзитпол: Петербург отдал Путину 67,5 % голосов, Россия - 73,9%
18/03
Бузова готова заплатить 1500 рублей за правильно заполненный бюллетень
18/03
Путин набирает более 70 процентов
18/03
Калининград завершил президентские выборы в России
18/03
Меньше тысячи петербуржцев пришли на митинг воссоединения Крыма с Россией
18/03
В ЦИКе ждут жалоб от петербуржцев, не нашедших себя в списках для голосования
18/03
Собчак предложила Навальному стать парой. Навальный отказался
18/03
Петербург проголосовал за президента
18/03
«Тойота» раскрыла возможности новой петербургской Camry
18/03
В Петербурге нашлась УИК, занижающая явку: будет проще посчитать бюллетени
18/03
В Москве и Крыму не стали эвакуировать избирательные участки после «минирования»
18/03
Глава Леноблизбиркома опроверг данные правительства о явке в 61%
18/03
В МВД РФ назвали количество уголовных дел, связанных с выборами
18/03
Lamborghini, «Ланос» и трамвай – забавное трио собралось на мосту Александра Невского
18/03
Наблюдатели Петербурга отчитались о 180 жалобах на нарушения на избирательных участках
18/03
В Петербурге исчезли 250 тысяч избирателей
18/03
В Новой Голландии закрывается каток
18/03
Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы
18/03
В день выборов в Петербурге задержаны трое оппозиционеров
18/03
В Ленобластном Кузьмолово сломались КОИБы
18/03
Камера зафиксировала драку на избирательном участке в Дагестане
18/03
Google обрушил стоимость биткоина
18/03
В Николаеве найден мертвым бывший летчик, которого обвиняли в катастрофе «Боинга»
18/03
Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018
18/03
Башар Асад посетил передовую в Восточной Гуте
18/03
Россиянин Большунов выиграл две лыжные гонки подряд на финальном этапе Кубка мира
18/03
Франция не признает итоги российских выборов в Крыму
18/03
Велосипедист погиб на дороге в Ленобласти
18/03
Представители Путина, Титова и Сурайкина не заметили нарушений на выборах в Петербурге
18/03
Петербуржец заплатит за агитацию в день голосования
18/03
Глава МИД Великобритании хотел бы расследовать дело Скрипаля вместе с Россией, но сомневается
18/03
Средняя явка по России подобралась к 50%
18/03
Роберто Манчини: «Я бы хотел вернуться в АПЛ, но в команду, которая давно не побеждала»
18/03
Явка в Петербурге на 15:00 - меньше 40%
18/03
Сирийские военные лишились редчайшего «итальянского» танка
18/03
Члена ТИК выпроводили с участка на Энгельса со словами «не пускать больше никогда»
18/03
Российские паралимпийцы стали вторыми в медальном зачете
18/03
Из-за дефицита наличности в Венесуэле появилась альтернативная валюта
18/03
Весь мир голосует
18/03
В Центральном районе целый дом переехал голосовать в Дагестан
18/03
В Петербурге представители штабов кандидатов заявили о проблемах на участках
18/03
Как празднование годовщины крымского референдума перекроет движение в Петербурге
18/03
Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют
18/03
Неделя начнется в Петербурге с мокрого снега
18/03
Сбросившая ребенка с балкона петербурженка наблюдалась у врачей
18/03
США приняли на вооружение новую атомную подлодку
18/03
Праворульная Toyota разбилась на Выборгском шоссе, прихватив с собой еще двоих
18/03
Все 14 жалоб на выборы в Петербурге поступили до дня голосования
18/03
Президент ФИФА пригрозил проблемами тем, кто бойкотирует ЧМ-2018 в России
18/03
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
18/03
К полудню явка в Петербурге достигла 16,24%
18/03
На Украине власти блокировали выборы президента России
18/03
Член комиссии в Приморском районе нашёл себя сразу в двух списках избирателей
18/03
Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих
18/03
На Сиреневом бульваре Росгвардия на выстрел ответила очередью из Калашникова
18/03
Тела двух человек извлекли из сгоревшей квартиры в Петергофе
18/03
Эрдоган заявил о полном контроле над сирийским Африном
18/03
Звезда сериала «Хорошая жена» распутает серийные убийства
18/03
Памфилова заявила о DDoS-атаке на сайт ЦИК с иностранных IP-адресов
18/03
Сотрудница Смольного разбилась на дельтаплане
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
18.03.2018 23:59

Полтавченко: Выборы прошли спокойно и по-деловому

Повышенную социальную ответственность у жителей Петербурга отметил губернатор Георгий Полтавченко, комментируя предварительные результаты президентских выборов.

«Хотел бы отметить, что выборы президента состоялись. По нашим приблизительным подсчётам, явка составила 64-65 процентов избирателей. Результат – порядка 70 процентов у нашего президента», – сказал Полтавченко на брифинге в Доме журналиста на Невском проспекте.

Градоначальник заявил, что выборы прошли «спокойно и по-деловому», а петербуржцев назвал гражданами с высокой ответственностью. 

«В нашем городе победил наш кандидат – мы избрали земляка. За эти годы очень много сделано, благодаря Владимиру Путину. На 15 лет выросла продолжительность жизни. В 9 раз увеличились инвестиции в основной капитал. В три раза стало меньше бедных. Качество жизни сейчас такое, которое говорит само за себя», – заключил губернатор. 

Полтавченко также отметил, что явка в 2018 году по Петербургу превышает явку в 2012 году. По его мнению, это связано со сложным для нации временем, когда петербуржцам понадобилось проявить ещё большее единение. 

На 23.45 в Петербурге обработан 271 протокол из 1990. Владимир Путин побеждает с результатом 76,06 %, у Грудинина – 8,82%, Владимир Жириновский набирает 4,25%, Ксения Собчак – 3,88%. Остальные кандидаты набрали менее 3%.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге. За результатом следите здесь

 

© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото предоставлено компанией «Полис Групп»
14.03.2018 16:19

Компания «Полис Групп» открыла детский сад ЖК «Мой город»

Состоялось торжественное открытие четвертого детского сада в составе жилого комплекса «Мой город» от компании «Полис Групп».
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00

Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ

Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00

КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9

Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Полтавченко: Выборы прошли спокойно и по-деловому
Первые данные ЦИК по Петербургу: Путин набирает 76 %
Меньше тысячи петербуржцев пришли на митинг воссоединения Крыма с Россией
В ЦИКе ждут жалоб от петербуржцев, не нашедших себя в списках для голосования
Петербург проголосовал за президента
В Петербурге нашлась УИК, занижающая явку: будет проще посчитать бюллетени
Наблюдатели Петербурга отчитались о 180 жалобах на нарушения на избирательных участках
Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы
Явка в Петербурге на 15:00 - меньше 40%
Как празднование годовщины крымского референдума перекроет движение в Петербурге
Купи туалет - раз, купи туалет - два, купи туалет - три
Учебный храм Университета МЧС
Невидимая игра вслепую
Мусорный анабасис на север
Куда натянут аэроэкспресс
Велогород поедет с китайцами наперегонки
Петербургские места, где учат бесплатно
Петербург стал городом тысячи озер. Грязных
Лев Лурье: Петербург отличается от Москвы, как Шнур от Газманова
Лёд на вашу машину. Что делать?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы

Меньше тысячи петербуржцев пришли на митинг воссоединения Крыма с Россией

скриншот из социальных сетей

Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018

Новости компаний
фото предоставлено компанией «Полис Групп»
14.03.2018 16:19
Компания «Полис Групп» открыла детский сад ЖК «Мой город»
Состоялось торжественное открытие четвертого детского сада в составе жилого комплекса «Мой город» от компании «Полис Групп».
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00
Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ
Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00
КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9
Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04
Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего
Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Магазин "Кей"
07.03.2018 10:00
Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ
Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
Фото предоставлено компанией «Северный город»
06.03.2018 16:07
«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад
Во время субботнего объезда Приморского района губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил новый детский сад на Комендантском проспекте, который входит в состав ЖК Ultra City.
Магазин "Кей"
05.03.2018 10:00
Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
ООО «СК «Дальпитерстрой»
04.03.2018 10:00
Православное строительство: новый храм в Шушарах
В микрорайоне Шушары построили деревянный храм-часовню Николая Угодника. Храм в честь покровителя мореплавателей возведен при поддержке главного застройщика микрорайона – СК «Дальпитерстрой»
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Компания «MIR VR»
02.03.2018 10:30
Петербургские школьники сдают ЕГЭ в VR-шлеме – будущее уже сегодня
1 марта в лектории Охта Lab ТРК «Охта Молл» состоялся бесплатный урок в формате виртуальной реальности для петербургских школьников в рамках социальной программы «МИР Учащимся», организованной компанией MIR VR
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.