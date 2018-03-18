Полтавченко: Выборы прошли спокойно и по-деловому

Повышенную социальную ответственность у жителей Петербурга отметил губернатор Георгий Полтавченко, комментируя предварительные результаты президентских выборов.

«Хотел бы отметить, что выборы президента состоялись. По нашим приблизительным подсчётам, явка составила 64-65 процентов избирателей. Результат – порядка 70 процентов у нашего президента», – сказал Полтавченко на брифинге в Доме журналиста на Невском проспекте.

Градоначальник заявил, что выборы прошли «спокойно и по-деловому», а петербуржцев назвал гражданами с высокой ответственностью.

«В нашем городе победил наш кандидат – мы избрали земляка. За эти годы очень много сделано, благодаря Владимиру Путину. На 15 лет выросла продолжительность жизни. В 9 раз увеличились инвестиции в основной капитал. В три раза стало меньше бедных. Качество жизни сейчас такое, которое говорит само за себя», – заключил губернатор.

Полтавченко также отметил, что явка в 2018 году по Петербургу превышает явку в 2012 году. По его мнению, это связано со сложным для нации временем, когда петербуржцам понадобилось проявить ещё большее единение.

На 23.45 в Петербурге обработан 271 протокол из 1990. Владимир Путин побеждает с результатом 76,06 %, у Грудинина – 8,82%, Владимир Жириновский набирает 4,25%, Ксения Собчак – 3,88%. Остальные кандидаты набрали менее 3%.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге. За результатом следите здесь.