Путин: начинаю думать о новом правительстве

Владимир Путин еще до подведения итогов голосования поделился ближайшими президентскими планами. Об изменениях правительства он начнет думать прямо сегодня.

Как следует из экспресс-диалога журналистов с Путиным поздно вечером 18 марта, официальные изменения в правительстве случатся после инаугурации.

«Сейчас я будут думать, что и как можно сделать, – уточнил Путин. – Что касается председателя правительства, начинаю думать предметно с сегодняшнего дня».

Кандидат в президенты не уточнил, останется ли Дмитрий Медведев премьер-министром.

Заглянуть в будущее Владимиру Путину позволяют данные после подсчета половины бюллетеней. За него отдали голоса более 70 процентов. Динамику ЦИК можно отслеживать по онлайн-трансляции «Фонтанки».