Выбор России на три четверти состоит из Путина
Владимир Путин добрался до отметки 75 процентов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.
Как следует из отчетности ЦИК 18 марта, после подсчета половины голосов в 85 регионах России, объем отданных за Владимира Путина голосов превысил три четверти. Второй кандидат Павел Грудинин набрал более 13 процентов.
В Санкт-Петербурге Путин, по предварительной информации, набирает 76 процентов. Это данные после подсчета чуть более 30 тысяч бюллетеней. Всего в Петербурге количество избирателей превышает миллион человек.
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