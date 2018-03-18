Владимир Путин спросил Манежную про обреченность

Лидирующий в президентской гонке действующий глава государства Владимир Путин вечером 18 марта прибыл на Манежную площадь в Москве, где празднуют четырехлетнюю годовщину «крымской весны».

Лидер поблагодарил собравшихся за результат, который он расценивает, как «признание того, что было сделано за последние годы в очень тяжелых условиях». Завершая предвыборную кампанию явным победителем, президент подчеркнул, что для движения вперед «важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать и за других кандидатов».

«Мы не будем руководствоваться текущими конъюнктурными соображениями, мы будем думать о будущем, о будущем наших детей. Мы обречены на успех, да?!» – воскликнул Владимир Путин. Толпа ответила восторженным ревом.

После приветственного слова президент уступил сцену артистам эстрады, которые сразу после закрытия в Москве избирательных участков открыли и продолжают концерт по случаю воссоединения Крыма и России в 2014 году.

По предварительным результатам, в воскресенье, 18 марта, в Крыму и Севастополе за кандидата Владимира Путина проголосовали больше 90 процентов избирателей. В целом по стране Путин пока набирает 74,22 (данные обработки 40 процентов бюллетеней).

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