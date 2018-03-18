Первые данные ЦИК по Петербургу: Путин набирает 76 %
Центризбирком посчитал переданные Петербургом предварительные данные по выборам президента. Владимир Путин набирает 76 процентов.
Как следует из информации ЦИК, в общую корзину выборов из Петербурга поступили более 30 тысяч бюллетеней. Из них галочки за Владимира Путина содержат 25377 штук. Это выше среднего показателя по стране.
Второе место держит Павел Грудинин с весемью процентами, третье – Владимир Жириновский, которого выбирают менее пяти процентов.
Возможно, рейтинг Путина слегка понизится, учитывая данные экзитпола.
По данным ЦИК, есть регионы, которые любят Владимира Путина больше Крыма и Севастополя. Татарстан, например, предварительно отдал 97,7 процентов, Мордовия – 95.
Есть и более конкурентные территории. В Калмыкии показатель Путина составляет 57 процентов, Грудинина – 31. Республика Саха Якутия тоже, можно сказать, разделилась. Путин набрал 64 процента, Грудинин — 27.
В выборах президента России участвовали восемь человек. После подсчета 40 процентов голосов в стране побеждает Владимир Путин, компанию в тройке призеров ему составляют Грудинин и Жириновский.
В России завершились выборы президента страны. В 21.00 по московскому времени в Калининграде закрылись последние избирательные участки. Данных об итоговой явке еще нет, но уже понятно, что она превысит 50 процентов.
«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге. За результатом следите здесь.
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Справка:
В восемь часов вечера закончили работу почти две тысячи участков в Петербурге. Явка составила больше 50 процентов. Горизбирком заявил о 1 млн 975 тысячах проголосовавших из 3 млн 560 тысяч 666 зарегистрированных в городе избирателей. Почти 250 тысяч человек «потерялись» в процессе волеизъявления. Теперь их ждут в Центризбиркоме.