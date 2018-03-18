Первые данные ЦИК по Петербургу: Путин набирает 76 %

Центризбирком посчитал переданные Петербургом предварительные данные по выборам президента. Владимир Путин набирает 76 процентов.

Как следует из информации ЦИК, в общую корзину выборов из Петербурга поступили более 30 тысяч бюллетеней. Из них галочки за Владимира Путина содержат 25377 штук. Это выше среднего показателя по стране.

Второе место держит Павел Грудинин с весемью процентами, третье – Владимир Жириновский, которого выбирают менее пяти процентов.

Возможно, рейтинг Путина слегка понизится, учитывая данные экзитпола.

По данным ЦИК, есть регионы, которые любят Владимира Путина больше Крыма и Севастополя. Татарстан, например, предварительно отдал 97,7 процентов, Мордовия – 95.

Есть и более конкурентные территории. В Калмыкии показатель Путина составляет 57 процентов, Грудинина – 31. Республика Саха Якутия тоже, можно сказать, разделилась. Путин набрал 64 процента, Грудинин — 27.

В выборах президента России участвовали восемь человек. После подсчета 40 процентов голосов в стране побеждает Владимир Путин, компанию в тройке призеров ему составляют Грудинин и Жириновский.

В России завершились выборы президента страны. В 21.00 по московскому времени в Калининграде закрылись последние избирательные участки. Данных об итоговой явке еще нет, но уже понятно, что она превысит 50 процентов.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге. За результатом следите здесь.