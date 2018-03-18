Из-за усердия настоятельницы бюллетени Хутынского монастыря признаны недействительными

Как сообщила «Фонтанке» координатор регионального движения «Голос» Ксения Черепанова, вечером 18 марта в Великом Новгороде Хутынский монастырь застали за нарушением тайны волеизъявления: игуменья лично указывала, где ставить галочку в бюллетене.

Решением членов участковой избирательной комиссии №1208 все бюллетени, находящиеся в переносном ящике для голосований, признали недействительными.

По результатам обработки 40 процентов бюллетеней на президентских выборах с 74,22% лидирует действующий глава государства Владимир Путин.

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге. За результатом следите здесь.

Справка:

В 21.00 по московскому времени 18 марта в Калининграде закрылись последние избирательные участки. Данных об итоговой явке еще нет, но уже понятно, что она превысит 50 процентов.

В восемь часов вечера закончили работу почти две тысячи участков в Петербурге. Явка составила больше 50 процентов. Горизбирком заявил о 1 млн 975 тысячах проголосовавших из 3 млн 560 тысяч 666 зарегистрированных в городе избирателей. Почти 250 тысяч человек «потерялись» в процессе волеизъявления. Теперь их ждут в Центризбиркоме.