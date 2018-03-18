В день выборов петербуржцы жаловались на нарушения больше 300 раз

Команда наблюдателей Петербурга «освежила» данные о нарушениях, подмеченных во время президентских выборов 18 марта. Последние три часа голосования повысили градус недовольства больше чем в полтора раза.

Как сообщили наблюдатели, к восьми часам вечера список претензий перевалил за три сотни. Первенство, по-прежнему, осталось за оснащением избирательных участков – к моменту закрытия УИКов 42,57% всех обращений касалось их. Также стабильно жаловали на недопуск наблюдателей к документам (18,48%) и подозревали вбросы и «карусели» (5,61%). Эти показатели в течение дня практически не менялись.

С таким же постоянством политически активные горожане сообщали о проблемах со списком избирателей – примерно десятая часть всех нарушений. Ранее «Фонтанка» писала, что несколько сотен желающих проголосовать оказались откреплены не по своей воле. Избиркомы отправили часть из них волеизъявляться в другие регионы страны, а других и вовсе за пределы родины. ЦИК ничего подобного не получал, но готов разобраться, если будет официальное заявление.

При этом пометок в списке к концу дня стало меньше. К восьми вечера их число упало с 4,4% в до 2,97%. Зато чаще стали замечать на участках неавторизованных лиц (с 3.8% до 4,29 %) и возмущаться организацией надомного голосования (15,84%). Новым пунктом в списке стали нарушения с подсчетом голосов (1,52%).

Голосование в России завершено. По итогам обработки 31,58% бюллетеней лидирует Владимир Путин (73,31%), следом идет Павел Грудинин (14,79%), Владимир Жириновский третий с 6,69%, у Ксении Собчак 1,40% голосов, Григорий Явлинский пока набирает 0,79%, по 0,63% у Сергея Бабурина и Максим Сурайкина, Борис Титов – 0,62%

«Фонтанка» собрала все новости в онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге. За результатом следите здесь.