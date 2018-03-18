В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group

По данным общероссийских опросов, Владимир Путин выигрывает выборы в 1-м туре, ФОМ – 77%, ВЦИОМ – 73,9%. Второе место отдают кандидату от КПРФ Павлу Грудинину с 11,8 процента (ФОМ), третий — Владимир Жириновский с 5,9 процента (ФОМ).

Как сообщает ЦИК вечером 18 марта, после подсчета чуть более двадцати процентов голосов результат Путина составил 71,97 процентов.

18 марта, 21:43

Данные экзитполов по Петербургу: у Путина - 67,5 %

В Петербурге огласили данные экзитполов. Данные социологических исследований, проводившихся 18 марта на 81 избирательном участке, огласила социолог Татьяна Протасенко на брифинге в Доме Журналиста.

По ее данным, Владимир Путин набирает 67,5 %, Павел Грудинин - 8,9 %, Владимир Жириновский - 4,4%, Ксения Собчак - 4%, Борис Титов - 1,7%, Максим Сурайкин - 1,0%, Сергей Бабурин - 0,6%. Около 1 % испортили бюллетени.

Всего было опрошено 31 тысяча 251 человек, из них 20 тысяч 621 человек ответили на вопрос, как проголосовали, остальные отказались говорить с социологами.

“Социологам можно верить на столько, на сколько можно верить избирателям. На прошлых выборах интеллигенция говорила, что будет голосовать за Прохорова, а в итоге голосовали за Путина. Рабочие говорили, что будут голосовать за Путина, а голосовали за Зюганова. Не могу сказать, что это точные данные, это некий тренд”, - заметила Протасенко.