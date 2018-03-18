В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group

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По данным общероссийских опросов, Владимир Путин выигрывает выборы в 1-м туре, ФОМ – 77%, ВЦИОМ – 73,9%. Второе место отдают кандидату от КПРФ Павлу Грудинину с 11,8 процента (ФОМ), третий — Владимир Жириновский с 5,9 процента (ФОМ).
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Ну и напоминаем, Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента. Доля Владимира Путина превышает 70 процентов.
Как сообщает ЦИК вечером 18 марта, после подсчета чуть более двадцати процентов голосов результат Путина составил 71,97 процентов.
Вторую строчку, продолжает арифметику ВЦИОМ, занял Павел Грудинин от КПРФ. Его аудитория составляет 11 процентов. Тройку призеров замыкает Владимир Жириновский, Ксения Собчак идет четвертой.
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Данные экзитполов по Петербургу: у Путина - 67,5 %
В Петербурге огласили данные экзитполов. Данные социологических исследований, проводившихся 18 марта на 81 избирательном участке, огласила социолог Татьяна Протасенко на брифинге в Доме Журналиста.
По ее данным, Владимир Путин набирает 67,5 %, Павел Грудинин - 8,9 %, Владимир Жириновский - 4,4%, Ксения Собчак - 4%, Борис Титов - 1,7%, Максим Сурайкин - 1,0%, Сергей Бабурин - 0,6%. Около 1 % испортили бюллетени.
Всего было опрошено 31 тысяча 251 человек, из них 20 тысяч 621 человек ответили на вопрос, как проголосовали, остальные отказались говорить с социологами.
“Социологам можно верить на столько, на сколько можно верить избирателям. На прошлых выборах интеллигенция говорила, что будет голосовать за Прохорова, а в итоге голосовали за Путина. Рабочие говорили, что будут голосовать за Путина, а голосовали за Зюганова. Не могу сказать, что это точные данные, это некий тренд”, - заметила Протасенко.
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Переходим к подсчетам голосов и начинаем новую трансляцию для вас.
О том, как в Петербурге проходил день выборов, читайте здесь.