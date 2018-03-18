Экзитпол: Петербург отдал Путину 67,5 % голосов, Россия - 73,9%

По данным социологических исследований на 81 избирательном участке в Петербурге, на президентских выборах Владимир Путин набирает 67,5 % голосов. ВЦИОМ в свою очередь дает данные опросов по стране, согласно им, процент у действующего президента выше – 73,9.

Как сообщила вечером 18 марта социолог Татьяна Протасенко, второе место 18 марта город на Неве отдал Павлу Грудинину – 8,9 %, Владимир Жириновский – 4,4%, Ксения Собчак – 4%, Борис Титов – 1,7%, Максим Сурайкин – 1,0%, Сергей Бабурин – 0,6%. Около 1 % испортили бюллетени. Такие ответы были даны горожанами сразу на выходе с избирательных участков.

Всего в Петербурге были опрошены 31 тысяча 251 человек, из них 20 тысяч 621 человек были откровенны, а остальные отказались говорить с социологами.

«Социологам можно верить настолько, насколько можно верить избирателям. На прошлых выборах интеллигенция говорила, что будет голосовать за Прохорова, а в итоге голосовали за Путина. Рабочие говорили, что будут голосовать за Путина, а голосовали за Зюганова. Не могу сказать, что это точные данные, это некий тренд», – заметила Протасенко в ходе брифинга в Доме журналиста на Невском проспекте.

По данным общероссийских опросов, Владимир Путин выигрывает выборы в 1-м туре, ФОМ – 77%, ВЦИОМ – 73,9%. Второе место отдают кандидату от КПРФ Павлу Грудинину с 11,8 процента (ФОМ), третий — Владимир Жириновский с 5,9 процента (ФОМ).

Как заявляют в Центризбиркоме, после обработки 21,33 процента протоколов Путин выигрывает выборы с 71,97 процента голосов.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.