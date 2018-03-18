Путин набирает более 70 процентов

Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента. Доля Владимира Путина превышает 70 процентов.

Как сообщает ЦИК вечером 18 марта, после подсчета чуть более двадцати процентов голосов результат Путина составил 71,97 процентов.

Вторую строчку, продолжает арифметику ВЦИОМ, занял Павел Грудинин от КПРФ. Его аудитория составляет 11 процентов. Тройку призеров замыкает Владимир Жириновский, Ксения Собчак идет четвертой.

Голосование закончилось в девять вечера по московскому времени, после закрытия участков в Калининграде.