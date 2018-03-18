Путин набирает более 70 процентов
Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента. Доля Владимира Путина превышает 70 процентов.
Как сообщает ЦИК вечером 18 марта, после подсчета чуть более двадцати процентов голосов результат Путина составил 71,97 процентов.
Вторую строчку, продолжает арифметику ВЦИОМ, занял Павел Грудинин от КПРФ. Его аудитория составляет 11 процентов. Тройку призеров замыкает Владимир Жириновский, Ксения Собчак идет четвертой.
Голосование закончилось в девять вечера по московскому времени, после закрытия участков в Калининграде.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта прошли на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).