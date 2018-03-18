Калининград завершил президентские выборы в России

В России завершились выборы главы государства. В 21.00 по московскому времени в Калининграде закрылись последние избирательные участки. Данных об итоговой явке еще нет, но уже понятно, что она превысит 50 процентов.

В восемь часов вечера закончили работу почти две тысячи участков в Петербурге. Явка составила больше 50 процентов. Горизбирком заявил о 1 млн 975 тысячах проголосовавших из 3 млн 560 тысяч 666 зарегистрированных в городе избирателей. Почти 250 тысяч человек «потерялись» в процессе волеизъявления. Теперь их ждут в Центризбиркоме.

После закрытия участков в Калининградской области ожидаются первые итоги голосования.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.