Калининград завершил президентские выборы в России
В России завершились выборы главы государства. В 21.00 по московскому времени в Калининграде закрылись последние избирательные участки. Данных об итоговой явке еще нет, но уже понятно, что она превысит 50 процентов.
В восемь часов вечера закончили работу почти две тысячи участков в Петербурге. Явка составила больше 50 процентов. Горизбирком заявил о 1 млн 975 тысячах проголосовавших из 3 млн 560 тысяч 666 зарегистрированных в городе избирателей. Почти 250 тысяч человек «потерялись» в процессе волеизъявления. Теперь их ждут в Центризбиркоме.
После закрытия участков в Калининградской области ожидаются первые итоги голосования.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).