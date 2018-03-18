Бузова готова заплатить 1500 рублей за правильно заполненный бюллетень

Телеведущая и певица Ольга Бузова в порыве выборной страсти готова раскошелиться за бюллетень с правильной галочкой. Если верить не менее страстному напору полицейских, возбуждающих дела и ловящих агитаторов, они на всех парах мчат к диве.

Как следует из аккаунтов Бузовой в соцсетях, 18 марта она прилетела в Россию и сразу поехала на избирательный участок.

«Я считаю, что каждый голос важен», – изрекла мудрость ведущая и прикрепила селфи. С живота Бузовой смотрел кандидат в президенты.

Насколько можно судить по комментариям, 12,5 млн подписчиков привлечены фотографией и тем, что она, эта фотография, скрывает. Высказываются гипотезы о некотором положении, в котором пребывает любимица публики.

Наверняка среди аудитории Бузовой в настоящее время имеются и сотрудники полиции. Причина их внимания кроется в федеральном законодательстве о выборах. В день голосования запрещена агитация, и за нарушение статья 5.10 КоАП обещает штраф для физлиц до 1500 рублей. В Петербурге мировые судьи были милостивее и наказывали нарушителей тысячей.

Предвыборной агитацией, попадающей под запрет в день голосования, признаются, в том числе, призывы голосовать за кандидата и выражение предпочтения конкретному лицу.

Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил о возбуждении 13 уголовных дел на тему выборов и 775 административных производств.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию выборов.