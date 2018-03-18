Бузова готова заплатить 1500 рублей за правильно заполненный бюллетень
Телеведущая и певица Ольга Бузова в порыве выборной страсти готова раскошелиться за бюллетень с правильной галочкой. Если верить не менее страстному напору полицейских, возбуждающих дела и ловящих агитаторов, они на всех парах мчат к диве.
Как следует из аккаунтов Бузовой в соцсетях, 18 марта она прилетела в Россию и сразу поехала на избирательный участок.
«Я считаю, что каждый голос важен», – изрекла мудрость ведущая и прикрепила селфи. С живота Бузовой смотрел кандидат в президенты.
Насколько можно судить по комментариям, 12,5 млн подписчиков привлечены фотографией и тем, что она, эта фотография, скрывает. Высказываются гипотезы о некотором положении, в котором пребывает любимица публики.
Наверняка среди аудитории Бузовой в настоящее время имеются и сотрудники полиции. Причина их внимания кроется в федеральном законодательстве о выборах. В день голосования запрещена агитация, и за нарушение статья 5.10 КоАП обещает штраф для физлиц до 1500 рублей. В Петербурге мировые судьи были милостивее и наказывали нарушителей тысячей.
Предвыборной агитацией, попадающей под запрет в день голосования, признаются, в том числе, призывы голосовать за кандидата и выражение предпочтения конкретному лицу.
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил о возбуждении 13 уголовных дел на тему выборов и 775 административных производств.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию выборов.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта прошли на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).