Меньше тысячи петербуржцев пришли на митинг воссоединения Крыма с Россией

На Васильевском острове на Биржевой площади начался митинг «Россия. Севастополь. Крым». Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вопреки ожиданиям на него пришло не более тысячи человек.

Собравшиеся держат в руках флаги «Единой России». Зрители уместились на пешеходном переходе перед зданием Биржи.

Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко выступил на митинге воссоединения Крыма с Россией. Он поздравил собравшихся с годовщиной воссоединения России и Крыма "по желанию жителей Крыма и по воле президента Владимира Путина".

"Этот день мы сегодня встречаем в радости, в хорошем настроении, потому что сегодня еще один праздник. Мы с вами сегодня избрали президента Российской Федерации", – сказал Полтавченко со сцены.

Предполагается, что перед собравшимися с поздравительными речами выступят чиновники Смольного, а затем популярные исполнители – Ирина Дубцова, R&B-певица Бьянка, народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло и другие.