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18.03.2018 20:46

В ЦИКе ждут жалоб от петербуржцев, не нашедших себя в списках для голосования

Центральная избирательная комиссия пока не получила жалоб из Петербурга, касающихся списков избирателей. Об этом «Фонтанке» 18 марта сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«У нас пока нет ни одной официальной жалобы из Петербурга. Но хочу напомнить, что «открепления» возможны только в том случае, если человек лично написал об этом заявление», – сообщил он. Булаев добавил, что ЦИК готов разобраться с ситуациями, когда жители Петербурга оказались откреплены от своего избирательного участка не по своей воле, если поступят соответствующие жалобы.

«Если такие факты были, и люди предполагают, что за них кто-то написал заявление об откреплении, пусть обращаются, мы предметно рассмотрим», – заверил он «Фонтанку».

Напомним, ранее стало известно, что в нескольких районах Петербурга людей против их воли «открепили» на избирательные участки в Дагестане, Самаре, Иркутске, а также Австралии, Швеции, Египте. 

Напомним, что на президентских выборах-2018 действует новая система, предполагающая возможность написать заявление об голосовании по месту фактического нахождения. Как сообщалось ранее, в Петербурге 270 тысяч выразили желание сменить избирательный участок. Позже выяснилось, что 6 тысяч человек сделали это повторно. Как выяснилось 18 марта, в некоторых случаях людей из списков для голосования повторно не исключили.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь


© Фонтанка.Ру

Справка:

Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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