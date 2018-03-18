Собчак предложила Навальному стать парой. Навальный отказался

Вечером в день голосования за президента России один из кандидатов – Ксения Собчак пришла в программу «Навальный LIVE», анонсировав важное заявление. Этим заявлением оказалось сделанное в прямом эфире предложение Алексею Навальному объединить усилия в политической борьбе.

Алексей Навальный от предложения отказался в резких выражениях: «Я буду судить тебя по делам, все твои дела отвратительны и абсолютно лицемерны». По мнению политика, Ксения Собчак участвовала в выборах, играя роль «карикатурной оппозиции» по поручению Кремля. По его словам, за месяц до выдвижения Собчак приезжала к нему домой и рассказывала, что ей «предложили огромные деньги за выдвижение».

Собчак в свою очередь поставила в вину Навальному отказ стать её доверенным лицом на выборах, что позволило бы ему получить доступ к федеральным каналам, и «расщепление оппозиции». Результатами своей выборной кампании Собчак осталась довольна: «Мне радостно от того, что я сделала максимум от того, что хотела».

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.