Петербург проголосовал за президента

Все избирательные участки в Северной столице завершили свою работу 18 марта. Политическому волеизъявлению не помешали ни сомнительная организация, ни потерянные избиратели.

В восемь часов вечера закончили работу 1880 постоянно действующих УИКов и 51 помещение для голосования в местах временного пребывания, которые были доступны для горожан в день выборов. По данным Центризбиркома, Петербург, который с самого утра был в аутсайдерах по количеству проголосовавших, к вечеру все-таки оставил позади себя Москву и перешагнул показатель в 50%.

Свой голос отдали больше 1 млн 975 тысяч человек, притом что в городе зафиксировано 3 млн 560 тысяч 666 избирателей. На 1 января 2018 года в ГИКе предполагали, что политическую активность проявят на 250 тысяч человек больше, но к шести вечера их недосчитались. Жаловались на потери и непосредственно в списках.

Сбой дала новая система возможности проголосовать там, где удобнее. В результате несколько сотен петербуржцев оказались вычеркнуты не по своей воле и закреплены не только в других регионах, но и странах. Больше всего «убывших» нашлось в центре, но без подобных нарушений не обошлось и в других районах.

На некоторых участках новшество собрало толпы открепившихся. В очередях томились курсанты, работники подведомственных Смольному учреждений, военные и бюджетники. Несмотря на то, что участки не справлялись с потоком, большую часть дня Петербург демонстрировал самую низкую по стране явку.

Кроме длительного ожидания и исчезнувших из списков фамилий, больше всего петербуржцев расстроили проблемы с оснащением участков. Отметили также проблемы при надомном голосовании и препятствие работе наблюдателей. Последние зафиксировали 180 жалоб, девять из них – на дополнительные отметки в списках избирателей, ещё столько же – на возможные вбросы и «карусели». В Горизбиркоме получили 38 обращений, но жалоб не зафиксировали. Не заметили нарушений и представители штабов Путина, Титова и Сурайкина.

В стране выборы продолжаются. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени, а после станут известны первые итоги голосования.