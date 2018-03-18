Идеальные выборы выглядят так

Редакция 47news нашла место, где выборы президента России прошли идеально. Ни вбросов, ни "каруселей", ни принуждения. Да и явка — под 100%, а за кого голосовать не указывают. Мечта властей любого уровня, жаль только, что материализовалась в Крестах-2.

Журналисты 47news отправились туда, где людей меньше всего волнует, кто в ночь на понедельник, 19 марта, станет президентом. А именно, в Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В простонародье – Кресты-2, ведь недавно их перебазировали из центра Санкт-Петербурга в город Колпино.

Здесь содержатся порядка 1900 человек, из которых активным избирательным правом обладают только 1400. Остальные 500 уже осуждены, ожидают перемещения на новые места жительства и уже не имеют права на выбор главы государства. Плюс 70 сотрудников, оказавшихся в этот день на работе. В общем, стандартный избирательный участок, по количеству не отличающийся от аналогичных по стране.

Новый комплекс зданий пока напоминает частицу из фильма про будущее. Снежное поле рядом с железной дорогой, высокие заборы, а за ними — дома в форме крестов. И никого вокруг. Не хватает завывающих собак. Зато и выборный процесс здесь похож на описываемую классиками утопию.

Так уж случилось, что в новый срок президента новые Кресты отправляют впервые. Так что от стен не исходит дух исторической атмосферы, присущий старому комплексу на Арсенальной набережной. По словам заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Романа Семёнова, почти все камеры заполнены, а в каждой содержится по два-четыре человека.

Схема здесь такая. На третьем этаже расположена участковая избирательная комиссия № 894. Из четверых членов УИКа одна женщина в форме и трое гражданских. Кабинок две, урна одна. На стене прикреплён плакат с краткой информацией обо всех восьми кандидатах.

Арестантов приводят сюда покамерно. Причём конвой выводит каждую комнату, доводит до импровизированного УИКа, ждет, когда арестованные исполнят свой гражданский долг, и уводит обратно. Иначе, если организуется толпа, это дезавуирует принцип изоляции, а охрана процесса будет напоминать воинскую операцию.

И так целый день.

Разница между Крестами-2 и Крестами-1 в том, что в последних надо было провернуть ключ примерно 999 раз, а здесь — порядка 520. Зато голосование проходит равномерно по времени и в прямом смысле ни от чего не зависит. Избиратели заранее написали заявления о голосовании по месту пребывания. Из всего контингента, а на все пенитенциарные учреждения города и области приходится порядка 4000 арестованных, отказались участвовать в выборах только трое.

Основное отличие от внешнего мира здесь заключается в том, что граждане подходят с заложенными за спину руками. Все как будто только что с кровати, в трениках и футболках. Конвоир говорит им, где стоять. Зато в момент подхода к членам УИКа они явно чувствуют себя свободнее, чем минутой ранее.

– Для них это элемент разнообразия. Можно прогуляться по изолятору, а то ведь они и не работают, а только в камере целый день сидят, – сказали нам.

Сотрудники, выдающие бюллетень, громко произносят почтительное "Добрый день, скажите, пожалуйста, свою фамилию". Именно до этой фразы человек является просто арестантом, а после её произнесения превращается в гражданина. Всё потому, что ему надо взять ручку и расписаться, а, следовательно, изменить положение рук на прямое. Паспортов здесь не требуется, потому что так называемая идентификация происходит на выходе из камеры. То есть никаких тебе "каруселей".

Самый популярный человек заведения, уроженец Сланцев Вячеслав Дацик, на глаза журналистов 47news не попался. А специально под фотоаппараты его выводить не захотели. "Неизвестно, что ему в голову придёт при вас", – объяснили нам про человека, который недавно слопал своё уголовное дело. Другая известная личность, экс-глава ныне расформированного ГУ МВД по СЗФО Виталий Быков, проходящий по делу о "золотых парашютах", и вовсе в тюремной больнице имени Гааза.

Кстати, если отойти от политического уголка Крестов-2 и дойти до части, где принимают передачи, выяснится, что в учреждении 18 марта объявлено санитарным днём. Как известно, это периодически проводимый день общей уборки и дезинфекции.

Юлия Гильмшина, 47news.ru.

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