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18.03.2018 19:52

В Петербурге нашлась УИК, занижающая явку: будет проще посчитать бюллетени

Участковая комиссия Адмиралтейского района отнеслась к выборам практично. Имеющим временную регистрацию избирателям отказывают в праве проголосовать за президента. Чем меньше бюллетеней, тем проще их посчитать после закрытия участка.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, посетившие участок № 42 Адмиралтейского района, в списках избирателей отсутствуют не просто отдельные фамилии, но и целые адреса.

«Потеряшек» зовут за отдельный стол и сегрегируют. Если в паспорте проставлен штамп о регистрации по месту жительства, в дополнительный список, хоть и без особого энтузиазма, вносят. А если у избирателя имеется лишь временная регистрация, то в праве проголосовать отказывают категорично».

Фильтрацией по цензу оседлости руководит председатель 42-й УИК Сергей Попов, рекомендованный в состав комиссии Коммунистической партией РФ. Идентичной позиции придерживается секретарь Мария Донская, тоже из КПРФ.

Сергей Попов в отказе избирателям, имеющим свидетельства о регистрации по месту пребывания, ссылается на указание сверху и федеральный закон № 67 от 12 июня 2002 об избирательных правах, а именно на третий пункт статьи 64 «Порядок голосования». Он посвящен новой системе открепления от своих участков, и в нем нет ни слова об ограничении временно зарегистрированных в правах.

По федеральному закону о выборах президента России № 19 от 10 января 2003 года, основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения на территории этого участка по месту пребывания или месту жительства. Равенство регистрационных учетов, подчеркивает ФЗ о выборах президента, закреплено правом граждан России на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства.

Количество «потерявшихся» избирателей оценивается на данный момент в 250 тысяч человек. Количество жалоб на нарушения при голосовании исчисляется сотнями, среди основных – отсутствие избирателей в списках.

К шести вечера 18 марта Петербург наконец обогнал Москву в явочной гонке, но по-прежнему занимает одно из последних мест. Политическая активность в целом по стране выше петербургской.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента, ключевые новости собраны здесь.


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