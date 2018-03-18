В Москве и Крыму не стали эвакуировать избирательные участки после «минирования»

Сообщения о заложенных бомбах поступили на избирательные участки в Москве и Крыму 18 марта. Для проверки угрозы вызвали кинологов с собаками, но процесс голосования прерывать не стали.

Как пишет РБК со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, информация о «минировании» четырёх участков в столице и здании ЦИК не подтвердилась. Взрывоопасных предметов в помещениях не нашли.

Шесть звонков о заложенных бомбах поступило в участковые комиссии в городах Армянск, Саки и Симферополь в Крыму. Голосование прерывать не стали. Оперативные службы обследовали участки. Информация оказалась ложной.

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