В Москве и Крыму не стали эвакуировать избирательные участки после «минирования»
Сообщения о заложенных бомбах поступили на избирательные участки в Москве и Крыму 18 марта. Для проверки угрозы вызвали кинологов с собаками, но процесс голосования прерывать не стали.
Как пишет РБК со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, информация о «минировании» четырёх участков в столице и здании ЦИК не подтвердилась. Взрывоопасных предметов в помещениях не нашли.
Шесть звонков о заложенных бомбах поступило в участковые комиссии в городах Армянск, Саки и Симферополь в Крыму. Голосование прерывать не стали. Оперативные службы обследовали участки. Информация оказалась ложной.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).