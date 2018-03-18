В МВД РФ назвали количество уголовных дел, связанных с выборами

С момента начала кампании по всей стране возбуждено 13 уголовных дел, затрагивающих вопросы избирательного законодательства. Об этом 18 марта заявил заместитель министра иностранных дел России генерал-полковник Александр Горовой.

Отмечается, что на прошлых президентских выборах шесть лет назад к моменту закрытия избирательных участков дел было на десять больше. В этот раз большинство нарушений подошло под административные статьи: в производстве находится 775 подобных дел. Еще семь материалов передано в Следственный комитет. Это же ведомство займется вбросами бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и приморском Артеме.

«Проверка по двум фактам нарушений – по Люберцам и Артему – завершена, документы готовятся к передаче в Следственный комитет», – цитирует Горового Центризбирком.

По его словам, за безопасностью в день голосования в городах России следили 356 тысяч полицейских и нацгвардейцев. Им в помощь также были привлечены 21 тысяча сотрудников частных охранных агентств и 52 тысячи человек из добровольных народных дружин и казачества.

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