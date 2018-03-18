В МВД РФ назвали количество уголовных дел, связанных с выборами
Отмечается, что на прошлых президентских выборах шесть лет назад к моменту закрытия избирательных участков дел было на десять больше. В этот раз большинство нарушений подошло под административные статьи: в производстве находится 775 подобных дел. Еще семь материалов передано в Следственный комитет. Это же ведомство займется вбросами бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и приморском Артеме.
«Проверка по двум фактам нарушений – по Люберцам и Артему – завершена, документы готовятся к передаче в Следственный комитет», – цитирует Горового Центризбирком.
По его словам, за безопасностью в день голосования в городах России следили 356 тысяч полицейских и нацгвардейцев. Им в помощь также были привлечены 21 тысяча сотрудников частных охранных агентств и 52 тысячи человек из добровольных народных дружин и казачества.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).