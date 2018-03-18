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18.03.2018 19:57

«Тойота» раскрыла возможности новой петербургской Camry

Компания Toyota рассекретила технические характеристики нового седана Camry для российского рынка, сборка которого начнется в Санкт-Петербурге, пишут СМИ 18 марта. 

Camry V70 построен на новой платформе, поэтому фактически представляет собой не модернизированную, а полностью новую модель. 

Свежая «Камри» умеет, в частности, распознавать пешеходов, оповещать о пересечении разметки, автоматически тормозить – это только малая часть новых возможностей. Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга»


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Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018

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УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47
Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами
По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
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25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
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