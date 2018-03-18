«Тойота» раскрыла возможности новой петербургской Camry
Компания Toyota рассекретила технические характеристики нового седана Camry для российского рынка, сборка которого начнется в Санкт-Петербурге, пишут СМИ 18 марта.
Camry V70 построен на новой платформе, поэтому фактически представляет собой не модернизированную, а полностью новую модель.
Свежая «Камри» умеет, в частности, распознавать пешеходов, оповещать о пересечении разметки, автоматически тормозить – это только малая часть новых возможностей. Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».