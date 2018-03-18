Наблюдатели Петербурга отчитались о 180 жалобах на нарушения на избирательных участках
Избиратели Северной столицы жалуются на плохое оснащение участков, отмечают проблемы при надомном голосовании и подозревают вбросы и «карусели».
Как сообщает группа наблюдателей Петербурга, по данным на 17:00, от горожан поступило 180 жалоб. Чаще всего избиратели отмечают проблемы с оснащением участков (73 обращения). Самая распространенная жалоба — неправильно оформленный стенд: в 29 случаях на нем не было схемы размещения видеонаблюдения, еще на 13 участках отсутствовала информация о составе УИК, подписанная членами ТИК.
В 43 зафиксированных жалобах говорилось о недопуске наблюдателей к необходимым документам. Горожане отмечают проблемы со списками избирателей: отсутствие человека в списке или неполная информация о его данных.
Наблюдатели получили 9 сообщений, связанных с подозрениями на вбросы и «карусели», столько же жалоб поступило на дополнительные отметки в списках избирателей. По 11 сообщений поступило о проблемах, связанных с надомным голосованием и препятствием наблюдению.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Северной столице несколько сотен избирателей оказались вычеркнуты из списков. Наиболее массовым такое явление стало в Центральном районе – там избиркомы разделили целые семьи: одних отправили в Египет, других – в Дагестан, соседи при этом могли оказаться в Астраханской области или в Иркутске.
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Справка:
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Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).