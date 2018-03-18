В Петербурге исчезли 250 тысяч избирателей

В Петербурге число голосующих граждан снизилось на 250 тысяч человек. Об этом «Фонтанке» 18 марта рассказали в городской избирательной комиссии.

«На 18:00 в городе было 3 млн 560 тысяч 666 избирателей, исходя из этого числа мы считали явку. К этому же времени она составила 55,47%», – сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин.

Отметим, что ранее в избирательной комиссии не могли уточнить, сколько именно в городе голосующих. На сайте указана информация на 1 января 2018 года – 3 млн 817 тысяч 377 человек. Куда исчезли 250 тысяч человек из списков избирателей, в Горизбиркоме пояснить не смогли.

Отметим, что в течение 18 марта читатели «Фонтанки» неоднократно жаловались на то, что они не могут найти себя в списках избирателей. Часть жителей оказались прикреплены к другим регионам и даже странам.