Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы

В Северной столице явка на выборах главы государства, по состоянию на 18:00, составила 55,47%. Об этом на брифинге в Доме журналиста 18 марта сообщила заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова.

У Центризбиркома цифры немного ниже, 55,35%, но все равно Петербург по показателю политической активности оставил позади себя Москву, где пока зафиксировано 51,57% от общего числа избирателей. Явка по стране на шесть вечера составляет 60,19 %.

По словам Егоровой, в 2012 году явка на президентских выборах составила 50,19%, в 2016-м на думских выборах к этому часу проголосовали 25,61% жителей.

Всего на текущий момент проголосовали 1 млн 975 тысяч 133 человека.

«Призываю всех петербуржцев проголосовать – еще час времени, чтобы отдать свой голос на главных выборах в стране», – заявила Егорова.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.