Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы
У Центризбиркома цифры немного ниже, 55,35%, но все равно Петербург по показателю политической активности оставил позади себя Москву, где пока зафиксировано 51,57% от общего числа избирателей. Явка по стране на шесть вечера составляет 60,19 %.
По словам Егоровой, в 2012 году явка на президентских выборах составила 50,19%, в 2016-м на думских выборах к этому часу проголосовали 25,61% жителей.
Всего на текущий момент проголосовали 1 млн 975 тысяч 133 человека.
«Призываю всех петербуржцев проголосовать – еще час времени, чтобы отдать свой голос на главных выборах в стране», – заявила Егорова.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).