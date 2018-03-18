В день выборов Петербурге задержаны трое оппозиционеров

Трех активистов движения «Солидарность» из центра Петербурга доставили в полицию. Одному из них выборы 18 марта не помешали выйти на ежемесячную акцию, второму пришлось отбиваться от агрессивных прохожих, ещё одна держала плакат с критикой действующей власти.

Как сообщает в соцсетях одна из организаторов акции Ольга Смирнова, в 78-м отделе полиции находится она сама, а также Михаил Герасимов и Владимир Шипицын. Герасимов участвовали в одиночных пикетах в поддержку крымских татар и стоял с плакатом и украинским флагами на углу Невского проспекта и Малой Садовой. Подобные акции проходят 18-го числа каждого месяца, и день голосования исключением не стал. Саму Смирнову, которая является одним из организаторов пикетов, также задержали с плакатом. Надпись на нем, как ей объяснили, подразумевает отрицательную трактовку имени одного из кандидатов в президенты, пишет активистка.

Как рассказали «Фонтанке» в группе помощи задержанным, Владимир Шипицын в пикете не участвовал, но находился неподалеку. Активист не так давно вышел из спецприемника, где провел 15 суток за экстремистский шарф. В этот раз общению с полицией предшествовало нападение на него мужчины и женщины. Защищаясь, он применил перцовый баллончик и в отдел поехал, чтобы написать заявление. Там получил протокол за хулиганство и, по информации группы помощи, останется в полиции на ночь.

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