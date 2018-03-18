Камера зафиксировала драку на избирательном участке в Дагестане
Как сообщили в Твиттере команды наблюдателей, участок 1126 в столице Дагестана посетили спортсмены-борцы. Пока одни силой удерживали наблюдателей, другие засовывали пачку бюллетеней в урну для голосования. Одного из наблюдателей повалили на пол и вытащили из помещения.
«После потасовки произведено два вброса. Первый — неизвестным молодым человеком, второй — секретарем комиссии Бровкиной Ириной Юрьевной. Секретарь подтвердила вброс со словами «Ох, про камеру-то я забыла», — рассказали активисты.
Ранее сообщалось о нападениях на наблюдателей на участках 1125 и 1111 в центре Махачкалы. Кроме того, работе активистов мешает полиция.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).