Камера зафиксировала драку на избирательном участке в Дагестане

Толпа спортсменов заявилась на избирательный участок в Махачкале во время президентских выборов 18 марта. Визит закончился дракой и вбросами.

Как сообщили в Твиттере команды наблюдателей, участок 1126 в столице Дагестана посетили спортсмены-борцы. Пока одни силой удерживали наблюдателей, другие засовывали пачку бюллетеней в урну для голосования. Одного из наблюдателей повалили на пол и вытащили из помещения.

«После потасовки произведено два вброса. Первый — неизвестным молодым человеком, второй — секретарем комиссии Бровкиной Ириной Юрьевной. Секретарь подтвердила вброс со словами «Ох, про камеру-то я забыла», — рассказали активисты.

Ранее сообщалось о нападениях на наблюдателей на участках 1125 и 1111 в центре Махачкалы. Кроме того, работе активистов мешает полиция.

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