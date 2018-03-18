В Николаеве найден мертвым бывший летчик, которого обвиняли в катастрофе «Боинга»

В Николаеве от огнестрельной раны скончался руководитель местного аэропорта, которого называли виновником катастрофы с «Боингом» под Донецком.

Руководитель аэропорта украинского Николаева Владислав Волошин погиб от огнестрельного ранения 18 марта в своей квартире. Как сообщает портал «НикВести», рядом с Волошиным был обнаружен пистолет Макарова со спиленными номерами.

«Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений», – говорится в сообщении.

Владиславу Волошину было 29 лет, заместителем директора аэропорта Николаева он был назначен в 2017 году после увольнения из Вооруженных сил Украины. Военный летчик майор Волошин летал на самолетах Су-25, участвовал в так называемой АТО в Донбассе. В августе 2014 года был сбит, но смог вернуться на территорию, подконтрольную Киеву, и продолжил службу.

Летом 2015 года «Комсомольская правда» со ссылкой на Следственный комитет России приводила показания «бывшего механика ВВС Украины» Виталия Агапова по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе 17 июля 2014 года. Агапов в своих показаниях указывал, что «Боинг» мог быть сбит самолетом Су-25 под управлением Владислава Волошина. Сам Волошин подобные предположения отвергал.