Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018

«Фонтанка» собрала самые неожиданные костюмы и экстравагантные поступки, замеченные пользователями Интернета на избирательных участках страны 18 марта 2018 года.

Наш фаворит – мужчина в костюме баллистической ракеты «Сармат» из деревни Горбунки Ленинградской области.

«Ракета «Сармат», в которую одет парень из Общественной палаты Ленинградской области, тоже голосует, довольная собой», – комментирует фотографию одна из пользователей Твиттера.

В Петербурге на одном из избирательных пунктов проголосовали рыцари.

Во Пскове – стрелец.

В Тюмени на выборы пришел японский демон-они Ибараки Додзи.

В Рязани голосовал дракон.

В Омске – Дед Мороз.

Житель Бурятии прибыл отдать свой голос за одного из кандидатов в национальном костюме и верхом на коне. Животное он оставил у избирательного участка, а когда вышел обратно, прокричал «Россия, урагшаа!», что означает «Россия, вперед!».

В Северобайкальске на выборы пришел медведь. Ростовой костюм, пишут местные СМИ, был настолько большим, что мужчина не поместился в кабину для голосования, но это не помешало ему выполнить свой гражданский долг.

Пожилая белая медведица и компания веселых барнаульских моржей явились на участок буквально в трусах и с паспортом.

Как пишут местные СМИ, это традиционная акция представителей федерации Алтайского края по зимнему плаванию «Белые медведи». Как и в предыдущие годы, "моржи" сначала совершают заплыв или обливаются холодной водой, а после сразу идут голосовать.

В Архангельске избиратель в белых одеждах с крыльями, представившийся Древархом, попытался пронести с собой пакет конского навоза. Органику собирался раскидать по помещению, чтобы «удобрить» выборы и продемонстрировать таким образом свое отношение к происходящему. Полиция Древарху осуществить задуманное не позволила, но проголосовать он смог.

Романтики из Новосибирска, Ярославля и Пензы сделали на участках предложения руки и сердца.

В Ингушетии и Татарстане молодожены пришли на выборы прямо из ЗАГСа.

А футболистам «СКА-Хабаровск», проголосовавшим на выборах президента РФ, презентовали метровый бутерброд весом в шесть кило.

И немного прекрасного с всероссийского конкурса селфи на избирательных участках.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.