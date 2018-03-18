Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018
Наш фаворит – мужчина в костюме баллистической ракеты «Сармат» из деревни Горбунки Ленинградской области.
«Ракета «Сармат», в которую одет парень из Общественной палаты Ленинградской области, тоже голосует, довольная собой», – комментирует фотографию одна из пользователей Твиттера.
В Петербурге на одном из избирательных пунктов проголосовали рыцари.
Во Пскове – стрелец.
В Тюмени на выборы пришел японский демон-они Ибараки Додзи.
В Рязани голосовал дракон.
В Омске – Дед Мороз.
Житель Бурятии прибыл отдать свой голос за одного из кандидатов в национальном костюме и верхом на коне. Животное он оставил у избирательного участка, а когда вышел обратно, прокричал «Россия, урагшаа!», что означает «Россия, вперед!».
В Северобайкальске на выборы пришел медведь. Ростовой костюм, пишут местные СМИ, был настолько большим, что мужчина не поместился в кабину для голосования, но это не помешало ему выполнить свой гражданский долг.
Пожилая белая медведица и компания веселых барнаульских моржей явились на участок буквально в трусах и с паспортом.
Как пишут местные СМИ, это традиционная акция представителей федерации Алтайского края по зимнему плаванию «Белые медведи». Как и в предыдущие годы, "моржи" сначала совершают заплыв или обливаются холодной водой, а после сразу идут голосовать.
В Архангельске избиратель в белых одеждах с крыльями, представившийся Древархом, попытался пронести с собой пакет конского навоза. Органику собирался раскидать по помещению, чтобы «удобрить» выборы и продемонстрировать таким образом свое отношение к происходящему. Полиция Древарху осуществить задуманное не позволила, но проголосовать он смог.
Романтики из Новосибирска, Ярославля и Пензы сделали на участках предложения руки и сердца.
В Ингушетии и Татарстане молодожены пришли на выборы прямо из ЗАГСа.
А футболистам «СКА-Хабаровск», проголосовавшим на выборах президента РФ, презентовали метровый бутерброд весом в шесть кило.
И немного прекрасного с всероссийского конкурса селфи на избирательных участках.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).