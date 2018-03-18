Россиянин Большунов выиграл две лыжные гонки подряд на финальном этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов одержал вторую победу подряд в финальном этапе Кубка мира в шведском Фалуне 18 марта. 21-летний россиянин пришел первым в гонке преследования с результатом 35 минут 3,3 секунды.

Второе место занял канадец Алекс Харви (+ 47,1), третье – швейцарец Дарио Колонья (+47,5).

Это вторая победа подряд Большунова на шведском этапе Кубка мира по лыжным гонкам и вторая победа на взрослом уровне вообще. Днем ранее он победил в масс-старте.

На Олимпиаде в Пхенчхане Большунов завоевал четыре награды – три серебряные медали (эстафета 4×10 км, командный спринт, 50 км) и одну бронзовую (личный спринт классика).