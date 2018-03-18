Франция не признает итоги российских выборов в Крыму
Власти Франции отказались считать легитимными выборы президента России в Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на сайте французского министерства иностранных дел 18 марта.
В документе отмечается, что Париж продолжает настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.
Ранее главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции, Дании и Украины заявили о том, что не собираются признавать итоги президентской кампании на полуострове. В заявлении подчеркивается, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
Справка:
В ходе президентской кампании - 2018 применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения. Избирательные комиссии, МФЦ и портал госуслуг с 31 января принимали заявления граждан, желавших проголосовать не по месту официальной регистрации. В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).