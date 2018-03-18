Франция не признает итоги российских выборов в Крыму

Власти Франции отказались считать легитимными выборы президента России в Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на сайте французского министерства иностранных дел 18 марта.

В документе отмечается, что Париж продолжает настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Ранее главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции, Дании и Украины заявили о том, что не собираются признавать итоги президентской кампании на полуострове. В заявлении подчеркивается, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

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