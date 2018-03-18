Башар Асад посетил передовую в Восточной Гуте

Президент Сирии Башар Асад посетил огневой рубеж на линии противостояния в Восточной Гуте и побеседовал с военнослужащими, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера.

Восточная Гута – пригород Дамаска, находящийся под контролем сил, оппозиционных режиму президента Башара Асада. Стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах мирного населения и нарушениях достигнутых договоренностей о прекращении огня. Так, согласно сообщению Госдепа США от 21 февраля, за двое суток от ударов правительственных войск в Восточной Гуте погибло не менее 100 человек.

По утверждению российской стороны, 20 февраля из Восточной Гуты был произведен обстрел ​российского Центра примирения враждующих сторон в Дамаске.