Представители Путина, Титова и Сурайкина не заметили нарушений на выборах в Петербурге
Выборы президента в Петербурге проходят без нарушений, считают представители штабов трех кандидатов. Об этом они заявили на брифинге в пресс-центре Дома журналиста.
«Настоящий весенний мартовский день, солнышко и праздничное настроение. Негативных моментов нет. Чтобы не сглазить, постучу по деревяшке», – заявил сопредседатель штаба Владимира Путина главврач госпиталя ветеранов Максим Кабанов.
Его поддержали представители Максима Сурайкина и Бориса Титова. «Явка хорошая, нарушений не заметили», – сообщили они.
Напомним, что в Горизбиркоме на данный момент получили 38 обращений от жителей, жалоб 18 марта не зафиксировано.
По данным наблюдателей от штаба Алексея Навального, в Петербурге на 17 процентах участков зафиксированы различного рода нарушения: в том числе незаконная агитация, а также путаница в списках избирателей.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).