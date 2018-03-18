Представители Путина, Титова и Сурайкина не заметили нарушений на выборах в Петербурге

Выборы президента в Петербурге проходят без нарушений, считают представители штабов трех кандидатов. Об этом они заявили на брифинге в пресс-центре Дома журналиста.

«Настоящий весенний мартовский день, солнышко и праздничное настроение. Негативных моментов нет. Чтобы не сглазить, постучу по деревяшке», – заявил сопредседатель штаба Владимира Путина главврач госпиталя ветеранов Максим Кабанов.

Его поддержали представители Максима Сурайкина и Бориса Титова. «Явка хорошая, нарушений не заметили», – сообщили они.

Напомним, что в Горизбиркоме на данный момент получили 38 обращений от жителей, жалоб 18 марта не зафиксировано.

По данным наблюдателей от штаба Алексея Навального, в Петербурге на 17 процентах участков зафиксированы различного рода нарушения: в том числе незаконная агитация, а также путаница в списках избирателей.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.