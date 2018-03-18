Нас послали… голосовать

Петербургских избирателей массово “открепили” от Северной столицы и отправили голосовать в Дагестан, Ингушетию, а еще в Египет, Австралию, Финляндию и Швецию. Однако выполнять гражданский долг за пределами родины они отказались.

Новая система возможности проголосовать по месту нахождения вновь дала сбой. Как выяснилось к середине дня 18 марта, в Северной столице несколько сотен избирателей оказались вычеркнуты из списков не по своей воле. Наиболее массовым такое явление стало в Центральном районе – там избиркомы разделили целые семьи: одних отправили в Египет, других – в Дагестан, соседи при этом могли оказаться в Астраханской области или в Иркутске.

Сообщения о массовой «пропаже» избирателей начали приходить после полудня. Первую обнаружила член территориальной избирательной комиссии № 30 с совещательным голосом Анастасия Кадетова (от кандидата Ксении Собчак): по ее словам, избиратели, проживающие в одном из домов на территории УИК-2235, оказались приписаны к избирательным участкам Дагестана и Ингушетии. Удалось ли приземлить дом обратно в Петербург, на момент публикации текста было неизвестно.

Спустя полчаса «Фонтанке» сообщили о том, что в УИК-2187 на Кирочной улице произошла аналогичная ситуация: как рассказала «Фонтанке» жительница Фурштатской улицы Инна Дудко, чтобы проголосовать, ей пришлось потратить почти два часа. «Когда я пришла на УИК, выяснилось, что я открепилась в Иркутскую область. При этом я никогда не голосовала нигде в другом месте, всю жизнь отдавала гражданский долг именно на этом участке.

Чтобы меня вернуть в список избирателей, комиссии пришлось позвонить в Иркутскую область и узнать, не проголосовала ли я там еще. При мне женщина нашла себя открепившейся в Австралию, наверное, и туда звонили», – рассказала избирательница. Такой же случай произошел с Данилой Догаевым и его женой. На этом же участке он обнаружил, что супруга открепилась голосовать в Дагестан, он же якобы выразил желание выполнить свой гражданский долг в Египте. «Стоим сейчас и пытаемся что-то решить, как так вышло – совершенно не ясно». Все избиратели уверяют, что даже ни разу не были там, где якобы собирались голосовать.

На УИК 2193 на улице Пестеля избиратель просто не нашел себя ни в каких списках: «Может, и меня так приписали куда-то. Вот так – не ходишь на выборы, и жулики распоряжаются твоим голосом сами», – поделился с «Фонтанкой» избиратель. Целую семью, до этого голосовавшую в Графском переулке, сотрудники избирательной комиссии разделили по странам: маму отправили голосовать в Латвию, отца – в Астрахань, сестру – в Белоруссию, а читателя «Фонтанки» – в Еврейский автономный округ. Возвращать родственников в Петербург пришлось в течение двух часов с помощью жалоб в теризбирком: «Нужно сказать, что в сложившейся ситуации отреагировали достаточно быстро – с избирательного участка мне позвонили спустя час с небольшим и пригласили проголосовать, заверив, что открепительные удостоверения всей нашей семьи аннулированы».

Как рассказал «Фонтанке» член теризбиркома №22 Выборгского района от «Яблока» Виктор Дорогостайский, пропадают избиратели не только в центре города, но и в других городских районах. «В соседнем ТИКе один из избирателей «уехал» в Краснодар. В 354-м УИКе – тоже пропажа, но куда, я пока не могу понять, с участка меня выгнали». Дорогостайский отметил, что еще до дня голосования заметил, что во многих домах отсутствуют сразу по несколько квартир – из списков исчезло до 20 процентов жителей. «Что произошло, мне более-менее понятно. Комиссии нужна явка, вот, видимо, и вычеркнули тех, кто раньше нечасто посещал выборы», – предположил он.

В Горизбиркоме «Фонтанке» не смогли пока каким-то внятным образом прокомментировать ситуацию: «Ни одной жалобы у нас на это нет. Информацию анализируем».

Собеседник «Фонтанки», близкий к Смольному, неофициально объяснил появление «пропавших» избирателей задумкой чиновников увеличить явку с помощью механизма заявлений о голосовании по месту нахождения.

Напомним, что эта процедура используется впервые на президентских выборах – 2018. По замыслу ЦИКа, жители, если им неудобно голосовать по месту прописки, могли написать заявление до 17 марта с помощью портала госуслуг, МФЦ или в избирательной комиссии.

13 марта Алексей Навальный опубликовал на YouTube-канале историю волонтера своего штаба. Молодой человек умудрился «открепиться» от своего участка сразу в нескольких местах, что дало Навальному повод заподозрить власти в организации так называемых «каруселей» – организованного голосования по нескольку раз. Комментируя журналистам исследование штаба Навального, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что тот «сел в лужу». «Открепительное удостоверение — это «напоминалка, где вы должны проголосовать». Чтобы проголосовать, на избирательном участке нужно предъявить паспорт, а не открепительный талон», – заявила она «Эху Москвы».

14 марта на совещании ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Петербурге рекордное количество человек «открепилось» дважды, трижды и более раз. По ее словам, таких в городе 9 тысяч случаев. В Горизбиркоме заявили, что, вероятней всего, большинство людей дважды открепились по ошибке. По словам члена ГИК Дмитрия Краснянского, причиной многократных заявлений о смене избирательного участка мог стать сбой портала госуслуг 12 марта.

16 марта в ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.

«Мы обеспечим обязательное голосование избирателей один раз», – заявил «Фонтанке» 17 марта глава ГИК Виктор Панкевич.

Всего возможностью сменить участок в России воспользовались 6 млн человек.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»