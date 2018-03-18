Нас послали… голосовать

Еще
18:59 18.03.2018
Пришлите свою новость!
18:53
В день выборов в Петербурге задержаны трое оппозиционеров
18:44
В Ленобластном Кузьмолово сломались КОИБы
18:39
Камера зафиксировала драку на избирательном участке в Дагестане
18:31
Google обрушил стоимость биткоина
18:23
В Николаеве найден мертвым бывший летчик, которого обвиняли в катастрофе «Боинга»
18:18
Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018
18:04
Башар Асад посетил передовую в Восточной Гуте
17:53
Россиянин Большунов выиграл две лыжные гонки подряд на финальном этапе Кубка мира
17:40
Франция не признает итоги российских выборов в Крыму
17:31
Велосипедист погиб на дороге в Ленобласти
17:16
Представители Путина, Титова и Сурайкина не заметили нарушений на выборах в Петербурге
16:59
Петербуржец заплатит за агитацию в день голосования
16:45
Глава МИД Великобритании хотел бы расследовать дело Скрипаля вместе с Россией, но сомневается
16:25
Средняя явка по России подобралась к 50%
16:15
Роберто Манчини: «Я бы хотел вернуться в АПЛ, но в команду, которая давно не побеждала»
16:01
Явка в Петербурге на 15:00 - меньше 40%
15:47
Сирийские военные лишились редчайшего «итальянского» танка
15:46
Члена ТИК выпроводили с участка на Энгельса со словами «не пускать больше никогда»
15:35
Российские паралимпийцы стали вторыми в медальном зачете
15:25
Из-за дефицита наличности в Венесуэле появилась альтернативная валюта
15:12
Весь мир голосует
15:03
В Центральном районе целый дом переехал голосовать в Дагестан
14:58
В Петербурге представители штабов кандидатов заявили о проблемах на участках
14:49
Как празднование годовщины крымского референдума перекроет движение в Петербурге
14:43
Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют
14:34
Неделя начнется в Петербурге с мокрого снега
14:23
Сбросившая ребенка с балкона петербурженка наблюдалась у врачей
14:14
США приняли на вооружение новую атомную подлодку
14:04
Праворульная Toyota разбилась на Выборгском шоссе, прихватив с собой еще двоих
13:50
Все 14 жалоб на выборы в Петербурге поступили до дня голосования
13:44
Президент ФИФА пригрозил проблемами тем, кто бойкотирует ЧМ-2018 в России
13:23
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
12:46
К полудню явка в Петербурге достигла 16,24%
12:40
На Украине власти блокировали выборы президента России
12:31
Член комиссии в Приморском районе нашёл себя сразу в двух списках избирателей
12:17
Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих
12:01
На Сиреневом бульваре Росгвардия на выстрел ответила очередью из Калашникова
11:52
Тела двух человек извлекли из сгоревшей квартиры в Петергофе
11:47
Эрдоган заявил о полном контроле над сирийским Африном
11:39
Звезда сериала «Хорошая жена» распутает серийные убийства
11:38
Памфилова заявила о DDoS-атаке на сайт ЦИК с иностранных IP-адресов
11:18
Сотрудница Смольного разбилась на дельтаплане
11:05
На Народной Hyundai Elantra врезалась в столб, пострадали водитель и пассажир-подросток
10:55
На 10:00 явка в Петербурге — 4,66%
10:49
Финляндия усилит контроль за депортацией беженцев
10:39
Сайт трансляций с избирательных участков работает с перебоями
10:31
Трамп заявил, что расследование о вмешательстве в американские выборы «не должно было никогда начаться»
10:23
На 10.00 зарегистрированы в Петербурге 14 жалоб избирателей
09:54
Путин проголосовал на выборах президента России
09:30
В Петербурге «Яблоко» заявило о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей
08:50
Глава британского МИДа назвал ответные меры РФ вредными для россиян
08:28
Дальний Восток показывает высокую явку на выборах президента
08:01
Почти 2 тысячи избирательных участков открылись в Петербурге
01:51
Ася Казанцева предъявит отличия мозга консерватора и мозга либерала
01:39
Фотограф GQ и Esquire научит петербуржцев портретной съемке
01:17
The Prodigy «одичают» в петербургском СКК
17/03
В России стартовали выборы президента
17/03
Аварией с Lamborghini на мосту Александра Невского заинтересовались в ГИБДД
17/03
Петербуржца оштрафовали на тысячу рублей за агитацию в день тишины
17/03
Под Назией "Ласточка" задавила двух девушек
17/03
Восемь стран Европы не признают выборы в Крыму
17/03
«Локомотив» нанес первое поражение СКА в плей-офф
17/03
Петербургские "маршалы" задержали 21 беглеца от закона
17/03
В новых Крестах разрезали ботинки аспирантке Университета путей сообщения
17/03
Теплоснабжение в Выборгском районе восстановлено
17/03
На КИМа женщина бросилась с 10-го этажа вместе с пятилетней дочерью
17/03
Из больницы выписали всех отравившихся феназепамом школьников, кроме одного семиклассника
17/03
В Петербурге активист Даниил Кен отправился с избирательного участка в изолятор
17/03
Пятеро детей остаются в больнице после отравления феназепамом
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
18.03.2018 17:13

Нас послали… голосовать

Петербургских избирателей массово “открепили” от Северной столицы и отправили голосовать в Дагестан, Ингушетию, а еще в Египет, Австралию, Финляндию и Швецию. Однако выполнять гражданский долг за пределами родины они отказались.
Нас послали… голосовать
Александр Коряков/Коммерсантъ

Новая система возможности проголосовать по месту нахождения вновь дала сбой. Как выяснилось к середине дня 18 марта, в Северной столице несколько сотен избирателей оказались вычеркнуты из списков не по своей воле. Наиболее массовым такое явление стало в Центральном районе – там избиркомы разделили целые семьи: одних отправили в Египет, других – в Дагестан, соседи при этом могли оказаться в Астраханской области или в Иркутске.

Сообщения о массовой «пропаже» избирателей начали приходить после полудня. Первую обнаружила член территориальной избирательной комиссии № 30 с совещательным голосом Анастасия Кадетова (от кандидата Ксении Собчак): по ее словам,  избиратели, проживающие в одном из домов на территории УИК-2235, оказались приписаны к избирательным участкам Дагестана и Ингушетии. Удалось ли приземлить дом обратно в Петербург, на момент публикации текста было неизвестно. 

Спустя полчаса «Фонтанке» сообщили о том, что в УИК-2187 на Кирочной улице произошла аналогичная ситуация: как рассказала «Фонтанке» жительница Фурштатской улицы Инна Дудко, чтобы проголосовать, ей пришлось потратить почти два часа. «Когда я пришла на УИК, выяснилось, что я открепилась в Иркутскую область. При этом я никогда не голосовала нигде в другом месте, всю жизнь отдавала гражданский долг именно на этом участке. 

Чтобы меня вернуть в список избирателей, комиссии пришлось позвонить в Иркутскую область и узнать, не проголосовала ли я там еще. При мне женщина нашла себя открепившейся в Австралию, наверное, и туда звонили», – рассказала избирательница. Такой же случай произошел с Данилой Догаевым и его женой. На этом же участке он обнаружил, что супруга открепилась голосовать в Дагестан, он же якобы выразил желание выполнить свой гражданский долг в Египте. «Стоим сейчас и пытаемся что-то решить, как так вышло – совершенно не ясно». Все избиратели уверяют, что даже ни разу не были там, где якобы собирались голосовать. 

На УИК 2193 на улице Пестеля избиратель просто не нашел себя ни в каких списках: «Может, и меня так приписали куда-то. Вот так – не ходишь на выборы, и жулики распоряжаются твоим голосом сами», – поделился с «Фонтанкой» избиратель.  Целую семью, до этого голосовавшую в Графском переулке, сотрудники избирательной комиссии разделили по странам: маму отправили голосовать в Латвию, отца – в Астрахань, сестру – в Белоруссию, а читателя «Фонтанки» – в Еврейский автономный округ. Возвращать родственников в Петербург пришлось в течение двух часов с помощью жалоб в теризбирком: «Нужно сказать, что в сложившейся ситуации отреагировали достаточно быстро – с избирательного участка мне позвонили спустя час с небольшим и пригласили проголосовать, заверив, что открепительные удостоверения всей нашей семьи аннулированы».

Как рассказал «Фонтанке» член теризбиркома №22 Выборгского района от «Яблока» Виктор Дорогостайский, пропадают избиратели не только в центре города, но и в других городских районах. «В соседнем ТИКе один из избирателей «уехал» в Краснодар. В 354-м УИКе – тоже пропажа, но куда, я пока не могу понять, с участка меня выгнали». Дорогостайский отметил, что еще до дня голосования заметил, что во многих домах отсутствуют сразу по несколько квартир – из списков исчезло до 20 процентов жителей. «Что произошло, мне более-менее понятно. Комиссии нужна явка, вот, видимо, и вычеркнули тех, кто раньше нечасто посещал выборы», – предположил он. 

В Горизбиркоме «Фонтанке» не смогли пока каким-то внятным образом прокомментировать ситуацию: «Ни одной жалобы у нас на это нет. Информацию анализируем».

Собеседник «Фонтанки», близкий к Смольному, неофициально объяснил появление «пропавших» избирателей задумкой чиновников увеличить явку с помощью механизма заявлений о голосовании по месту нахождения. 

Напомним, что эта процедура используется впервые на президентских выборах – 2018. По замыслу ЦИКа, жители, если им неудобно голосовать по месту прописки, могли написать заявление до 17 марта с помощью портала госуслуг, МФЦ или в избирательной комиссии. 

13 марта Алексей Навальный опубликовал на YouTube-канале историю волонтера своего штаба. Молодой человек умудрился «открепиться» от своего участка сразу в нескольких местах, что дало Навальному повод заподозрить власти в организации так называемых «каруселей» – организованного голосования по нескольку раз. Комментируя журналистам исследование штаба Навального, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что тот «сел в лужу». «Открепительное удостоверение — это «напоминалка, где вы должны проголосовать». Чтобы проголосовать, на избирательном участке нужно предъявить паспорт, а не открепительный талон», – заявила она «Эху Москвы».

14 марта на совещании ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Петербурге рекордное количество человек «открепилось» дважды, трижды и более раз. По ее словам, таких в городе 9 тысяч случаев. В Горизбиркоме заявили, что, вероятней всего, большинство людей дважды открепились по ошибке. По словам члена ГИК Дмитрия Краснянского, причиной многократных заявлений о смене избирательного участка мог стать сбой портала госуслуг 12 марта. 

16 марта в ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению. 

«Мы обеспечим обязательное голосование избирателей один раз», – заявил «Фонтанке» 17 марта глава ГИК Виктор Панкевич.

Всего возможностью сменить участок в России воспользовались 6 млн человек. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
SetlGroup
02.03.2018 17:30

В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group

В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30

Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50

АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Члена ТИК выпроводили с участка на Энгельса со словами «не пускать больше никогда»
Весь мир голосует
В Центральном районе целый дом переехал голосовать в Дагестан
В Петербурге представители штабов кандидатов заявили о проблемах на участках
Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих
Путин проголосовал на выборах президента России
В России стартовали выборы президента
Восемь стран Европы не признают выборы в Крыму
Генштаб России: Инструкторы США готовят провокации в Сирии
Горизбирком признал незаконным запрет мобильных телефонов на избирательных участках
Нас послали… голосовать
В очередь за президентом
Трансляция: Выборы президента России
На выборы - за айфонами, открытками и деньгами
Все, чем запомнятся президентские дебаты-2018
Президенты тоже плачут
У вас Петербург открепился
Петербургскую явку подвесят к урнам и скамейкам
Денег нет, но кандидаты держались
Ну и что, Титов?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пришли нарядные: крылья, рога, трусы и ракета избирателей-2018

Антон Шипулин голосует в Норвегии/Instagram.com

Весь мир голосует

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Член комиссии в Приморском районе нашёл себя сразу в двух списках избирателей

Новости компаний
SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.