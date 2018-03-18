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18.03.2018 18:31

Google обрушил стоимость биткоина

Биткоин потерял за сутки семь процентов стоимости на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google. Об этом пишет Cointelegraph.

К 14:20 мск 18 марта биткоин стоил 7,5 тысячи долларов, вечером 17 марта курс колебался около 8 тысяч долларов.

Google в марте объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют. До поисковика на такой же шаг пошла соцсеть Facebook. Как передает Sky News, планы запретить рекламу криптовалют и криптовалютных обменников есть также у Twitter.

Вместе с биткоином на новостях падают курсы и других криптовалют. Так, Ethereum к 14:30 стоил 500 долларов, потеряв с 17 марта 10 процентов. Ripple за сутки подешевел на 11 процентов до 60 центов.

Источник: Лента.ру


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16.03.2018 11:24
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ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
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ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
ГК «КВС»
15.03.2018 11:21
ГК «КВС» «меняет» Ваше старое жилье на новое
Вы уже давно планируете поменять свою старую квартиру на новую в престижном районе Санкт-Петербурга? Теперь у Вас есть возможность сделать это без потери сил и времени.
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