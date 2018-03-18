Петербуржец заплатит за агитацию в день голосования

Житель Петербурга получил административный приговор за расклейку листовок, порочащих одного из кандидатов. Воздействие на сознание горожан непосредственно в день выборов, 18 марта, стоило ему недорого.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, Вадим Качалов попался с материалами неподходящего содержания возле парка Победы. «Доской объявлений» он сделал остановку на Московском проспекте, 155, на которую клеил листовки с информацией негативного содержания в отношении одного из кандидатов в президенты России.

Отпираться от обвинений мужчина не стал. Мировой судья судебного участка №128 Московского района приговорил его к минимальному штрафу в размере тысячи рублей.

Накануне во столько же обошлось аналогичное правонарушение другому расклейщику. Он заявил, что подобрал незаконные материалы на улице, но судью убедить не смог.

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