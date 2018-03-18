Глава МИД Великобритании хотел бы расследовать дело Скрипаля вместе с Россией, но сомневается

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил о том, что ему хотелось бы, чтобы Лондон вел расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с Москвой. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу Би-би-си.

Однако в Великобритании, как уточнил министр, сомневаются в том, что российские власти, выражая желание принимать участие в этом расследовании, «искренни в своих намерениях».​ «На самом деле у нас есть полученные за последние десять лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы «Новичка», — заверил Джонсон, подчеркнув, что в связи с этим Лондон больше доверяет специалистам международной Организации по запрещению химического оружия.​

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя желание Джонсона расследовать «дело Скрипаля» вместе с Москвой, в беседе с РИА Новости заявил, что Россия готова к такому сотрудничеству. «Мы очень верим, что Лондон действительно готов такой доступ предоставить и готов тоже к такому сотрудничеству», — добавил сенатор, заметив, что в Москве в этом видят «шаг Лондона по нормализации отношений» с Россией. «Видимо, они (британские власти. — РБК) действительно включили голову и поняли, что слишком круто забрали. Думаю, это произошло, потому что на них надавили партнеры», — отметил Джабаров.

Он также подчеркнул, что российские следователи хотели бы изучить образцы отравляющего вещества, от которого пострадали Скрипали, и «установить истину в этом деле». «Нам нужны любые данные», — заключил сенатор.

При этом в Госдуме, отвечая на такие заявления Лондона, отметили, что Великобритания должна будет сначала уточнить, какие именно детали она собирается предоставить России. «Исходя из этого, российская сторона должна будет оценить ситуацию и принять или отклонить данное приглашение», — заметил первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Дмитрий Новиков (цитата по РИА Новости). «Дьявол кроется в деталях, если они (британские власти. — РБК) представят некие выводы, свои только, это одна ситуация; если они представят всю цепочку, свое расследование, тогда другая ситуация», — пояснил парламентарий, заметив, что во втором случае «это можно расценивать как некий шаг доброй воли». «Но все-таки надо посмотреть повнимательнее», — добавил Новиков.

Сергей Скрипаль, которого в России прежде обвиняли в шпионаже в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в британском Солсбери 4 марта. Позже врачи выяснили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй затем уточнила, что это было вещество под названием «Новичок». Его, по данным британских властей, разрабатывали ранее в СССР и России.​ В связи с этим Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля «с большей долей вероятности» была причастна Россия. В Москве комментировать эти данные до предоставления британской стороной доказательств, а также доступа к расследованию этого дела отказались.

Мэй, несмотря на это, 14 марта объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. 17 марта об аналогичной мере сообщили в России. Также российская сторона в связи с конфликтной ситуацией решила закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить работу в России Британского совета, который занимался продвижением в стране культуры и образования Великобритании.​

«Британцы скрывают любую информацию — никто [из российских дипломатов] их (Скрипалей. — РБК) не видел, не разговаривал с врачами, никто не имеет к ним доступа», — комментировал затем ситуацию российский посол в Британии Александр Яковенко. «Все покрыто абсолютной секретностью. На все ноты получили один ответ: Скрипаль находится в тяжелом состоянии», — отмечал дипломат.