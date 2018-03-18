Средняя явка по России подобралась к 50%
К трем часам дня по московскому времени явка избирателей на президентские выборы-2018 составила 48,93%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома 18 марта.
Отмечается, что в большинстве регионов свой выбор сделали около половины избирателей. Активно проявила себя республика Тыва – (68.50%), Чечня (68,55%), Чувашия (71.76%) В числе отстающих – Иркутская область, где несмотря на уже закрывшиеся участки проголосовало 39,49%, Петербург, где к трем часам дня явка составила 38,99%, и Тверская область с явкой в 40.91%. Данных по столице ЦИК не приводит.
Счетчик результатов голосования будет включен в девять вечера после того, как закроются избирательные участки в Калининградской области.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).