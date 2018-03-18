Средняя явка по России подобралась к 50%

К трем часам дня по московскому времени явка избирателей на президентские выборы-2018 составила 48,93%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома 18 марта.

Отмечается, что в большинстве регионов свой выбор сделали около половины избирателей. Активно проявила себя республика Тыва – (68.50%), Чечня (68,55%), Чувашия (71.76%) В числе отстающих – Иркутская область, где несмотря на уже закрывшиеся участки проголосовало 39,49%, Петербург, где к трем часам дня явка составила 38,99%, и Тверская область с явкой в 40.91%. Данных по столице ЦИК не приводит.

Счетчик результатов голосования будет включен в девять вечера после того, как закроются избирательные участки в Калининградской области.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.