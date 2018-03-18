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18.03.2018 16:15

Роберто Манчини: «Я бы хотел вернуться в АПЛ, но в команду, которая давно не побеждала»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал итальянской газете  Corriere dello Sport, что хотел бы в будущем вернуться в английскую Премьер-лигу, где он работал с «Манчестер Сити». Об этом со ссылкой на итальянское СМИ сообщает Sports.ru.

«Мы бы хотелось поработать в новом для себя чемпионате, но АПЛ, возможно, является самой прекрасной лигой.

Я бы вернулся туда, но в команду, которая давно не побеждала, потому что если переходишь в клуб, с которым ты постоянно побеждаешь, это меньше мотивирует.

Этот чемпионат прекрасен тем, что игроки полностью выкладываются и на тренировках, и в матчах.

Стадионы всегда заполнены, всегда большая посещаемость и огромный энтузиазм», – сказал Манчини.

Отметим, что 16 марта Манчини дал интервью другому итальянскому изданию, Football Italia, где сообщил о желании однажды возглавить сборную Италии. "Когда уезжаешь за границу, всегда скучаешь по родине", – сказал он.


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