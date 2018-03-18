Явка в Петербурге на 15:00 - меньше 40%

Явка на президентских выборах в Северной столице по состоянию на 15:00 составила 39,6%. Об этом сообщил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский 18 марта. В свою очередь ЦИК дает по Петербургу иные данные — 38,99%.

«На самом деле не на 15 часов, а на 13:30-14 часов, так как информация идет с опозданием», – сообщил он, добавив, что жители Петербурга голосуют гораздо активнее, чем на выборах президента 2012 года. Тогда на 15:00 явка составляла 32,9 %. На 15:00 на думских выборах в 2016 году – 16,7 %.

Явка избирателей на выборах президента России в Ленинградской области составляет 43,86% к 15.00 по местному времени.

Общее количество проголосовавших на текущий момент 1 млн 406 тысяч 174 человека.

В Петербурге, по данным на 10 утра, явка составила 4,66% и была одной из самых низких по стране.

Как пояснил Дмитрий Краснянский, на данный момент в Горизбирком не поступило ни одной жалобы на нарушение избирательных прав граждан, однако зафиксировано 38 обращений.

«Один из граждан в следственном изоляторе подал заявление в ТИК, что хочет проголосовать по месту регистрации. Ему было отказано», – привел пример член ГИК Дмитрий Краснянский.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.