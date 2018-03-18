Члена ТИК выпроводили с участка на Энгельса со словами «не пускать больше никогда»

Члена территориальной избирательной комиссии №22 от «Яблока» Виктора Дорогостайского из участка в Выборгском районе Петербурга 18 марта вывели полицейские. По его словам, первопричиной конфликта стало подозрение на подделку открепительных.

Как сообщил «Фонтанке» Дорогостайский, на 354-й УИК, в Политехнический колледж на проспекте Энгельса, 23, он приехал после жалоб горожан. Жители района рассказали, что их фамилии из основных списков были вычеркнуты и якобы внесены в списки на открепление, хотя желания голосовать не по месту регистрации они не проявляли. Проверить, впрочем, не удалось: реестр открепившихся не показали ни им, ни члену вышестоящей избирательной комиссии в лице представителя «Яблока». Бюллетень, тем не менее, избирателям выдали.

По словам Дорогостайского, на просьбу ознакомить его и горожан с документами председатель УИК Олег Родионов ответил отказом, а в помощь привлек полицию.

«Председатель обратился к сотрудникам полиции на участке с распоряжением: «Больше не пускать его никогда», – рассказал он, уточнив, что сотрудники, со своей стороны, были очень любезны.

Он отметил, что трое якобы открепившихся написали жалобу в Горизбирком, часть проголосовала и ушла. В его присутствии себя в списке не нашел один избиратель, ещё одна женщина увидела вычеркнутую фамилию супруга, который собирался голосовать на Энгельса позже. Сам Дорогостайский заявил, что о нарушении сообщит через ЦИК.

Аналогичные обращения в Горизбирком поступали и до дня выборов. Те, что подтвердились, были устранены. Сегодня представители «Яблока» заявили о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей в Красногвардейском районе.

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