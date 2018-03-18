Весь мир голосует
В нашей фотоподборке голосуют туристы, невесты, пилоты и моряки-подводники, спортсмены, священнослужители, дипломаты и даже Филипп Киркоров:
Сирия
Командующий российской группировкой в Сирии голосует в Дамаске pic.twitter.com/OS5IvlSZTp— Вежливые люди (@vezhlivo) March 18, 2018
Милан:
Число российских граждан, желающих проголосовать на избирательной участке №8119 при Генконсульстве России в Милане, стремительно растет. @CIKRussia @mfa_russia #Выборы2018 #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/RTeiCajHca— ConsolatoRussoMilano (@ConsolatoRusso) March 18, 2018
Брюссель:
Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Брюсселе/#Voting in #Russian presidential election in #Brussels #ВаженКаждыйГолос #выборы2018 pic.twitter.com/LE97VQTlyy— Russians at NATO (@natomission_ru) March 18, 2018
Тайланд:
Поразительная отвественность и сплоченнось наших граждан на выборах Президента России!#выборы2018 pic.twitter.com/EkVQIHiqhv— Igor Bondarenko (@BonIgorV) March 18, 2018
Вашингтон:
#выборыПрезидентаРоссии🇷🇺— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) March 18, 2018
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Посол А.И.Антонов открыл участковый избирательный участок 8273 в городе Вашингтоне
⬆https://t.co/1IghAnjwcy
✅ #ВаженКаждыйГолос @CIKRussia @MID_RF pic.twitter.com/cym1J3iD6b
Китай:
Посольство РФ – единственное место в Пекине, где можно проголосовать. И судя по количеству народа, ожидается 100% явка. Ещё бы! Когда ещё у непривилегированных «городских» появится возможность побывать и пофотаться в посольстве? 🤔 Плюс уникальная возможность «на людей посмотреть и себя показать». Приятно удивило, что на избирательном участке номер 8165 царит дружеская атмосфера. Работники посольства на позитиве. Улыбаются, фотографируют, рассказывают про хэштег #важенкаждыйголос – который должен объединить всех избирателей, которые голосуют за пределами РФ. Пара слов о самом посольстве для поддержания патриотического духа: Посольство РФ – самое большое Посольство в Пекине, а также единственное, которое находится в пределах Второго кольца, как и все основные административные здания китайского правительства. Все остальные государства были вынуждены ютиться дальше от центра города. Тем самым России было выражено особо дружественное отношение👍. #выборы2018 #выборы #воскресение #выборыпекин #выборыкитай #жизньзаграницей #семья
Около 200 сотрудников китайского представительства уральской компании "Сима-ленд" проголосовали на #выборы2018 в Шанхае🇨🇳Был устроен флешмоб на фоне телебашни "Восточная жемчужина" и общее фотографирование возле Генконсульства России🇷🇺 #ВаженКаждыйГолос #КтоЕслиНеМы @MID_RF pic.twitter.com/Ve9WwDcBBa— МИД России 🇷🇺 Екатеринбург (@Ekatmid) March 18, 2018
Конго:
Тяжелая неделя подготовки подходит к концу, и на правах пресс-атташе счастлива сообщить, что участковая избирательная комиссия 8171 в Демократической Республике Конго к выборам Президента Российской Федерации ГОТОВА! 🇷🇺 18 марта с 8 до 20 часов 400 участков для голосования за рубежом будут открыты для того, чтобы КАЖДЫЙ наш соотечественник в ЛЮБОЙ точке земного шара смог выполнить свой гражданский долг! Потому что #важенКАЖДЫЙголос ✅ . . . #выборы2018 #выборы #выборыпрезидента #выборы18марта #выборы18марта2018года #выборыпрезидента #выборыпрезидента2018 #выборыпрезидентароссии #выборыпрезидентарф #президент #УИК #18марта2018
Кейптаун:
Англия:
Polling station 8061 is now open! #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/oIZMu5SEwu— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 18, 2018
Осло:
Кабул:
В роспосольстве в Кабуле состоялись досрочные выборы Президента Российской Федерации. Посольство отмечает высокую организованность, проявленную соотечественниками и благодарит всех, кто проявил свою гражданскую позицию. #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/DstEWIbARS— RusEmbassy-Kabul (@RusEmbassyKabul) March 16, 2018
Амман:
Иордания голосует!#ВаженКаждыйГолос#Выборы2018— Russia in Jordan (@RusEmbJordan) March 16, 2018
Избирательный участок 8104: Амман, Ахмад Тукан, 9 pic.twitter.com/Rgjj1Pd7Oo
Северная Корея:
Ровно в 8.00 по пхеньянскому времени (2.30 по Москве) в Посольстве России в КНДР открылся избирательный участок №8163 для голосования за кандидатов в Президенты Российской Федерации.#КНДР #Пхеньян #Выборы2018 #ВаженКаждыйГолос #ЦИК #ВыборыПрезидента pic.twitter.com/qiF9FNDTuL— RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) March 18, 2018
Литва:
Филипп Киркоров проголосовал на избирательном участке в Посольстве России в Литве!#ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/QdEZ99RIqx— RusEmb_LT (@RusEmb_LT) March 18, 2018
Австралия:
Екатеринбуржцы в Австралии👋😃 На улице +40☀но желающих проголосовать на #ВыборыПрезидента2018 много! Избирательный участок в Генконсульстве России🇷🇺 в Сиднее🇦🇺 #ВаженКаждыйГолос— МИД России 🇷🇺 Екатеринбург (@Ekatmid) March 18, 2018
фото М. Белкиной https://t.co/jW4TMjgl7H и Т. Кудрявцевой pic.twitter.com/5XsARVCujh
Южный Судан:
Члены экипажа российских самолетов ИЛ-76ТД, доставляющих гуманитарные грузы ООН в Южный Судан, сделали свой выбор на выездном голосовании в эфиопском городе Джимма #выборы2018 #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/JtAlZ19Wa5— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) March 18, 2018
Руанда:
Руанда. Выборы Президента России. На 12:30 по местному времени на избирательном участке №8260 явка избирателей превысила 75%. Голосование идёт полным ходом! #ВаженКаждыйГолос #выборы2018 #ВыборыПрезидентаРоссии @CIKRussia pic.twitter.com/nTws2pDuX9— Russian Embassy in Rwanda (@RusEmb_Rwanda) March 18, 2018
Эфиопия:
150 соотечественников уже отдали свои голоса на #ВыборыПрезидентаРоссии #ВаженКаждыйГолос #выборы2018 pic.twitter.com/Do5d89lysB— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) March 18, 2018
Аргентина:
В досрочном голосовании в г.Мар-дель-Плата приняли участие российские специалисты, которые задействованы в операции по поиску аргентинской подлодки «Сан-Хуан», работая на судне ВМФ Аргентины «Ислас Мальвинас» с российским оборудованием «Фалькон» и «Пантера Плюс» #важенкаждыйголос pic.twitter.com/klTFDr5v47— Посольство России,AR (@EmbRusiaEnArgRu) March 17, 2018
Армения:
#Выборы2018#ВыборыПрезидентаРоссии#ВаженКаждыйГолос— ПосольствоРФвAрмении (@rusembassyARM) March 18, 2018
В свой самый важный в жизни день не забыть и о гражданском долге ☝🏻Желаем счастья и долгих лет в дружном и крепком браке! 💐 pic.twitter.com/KUfAZMmiJg
Ирландия:
Посол России в Ирландии Ю.А. Филатов проголосовал на выборах Президента России.#ВаженКаждыйГолос #выборы2018 pic.twitter.com/GqY9wbwChk— Russia in Ireland (@Rus_Emb_Ireland) March 18, 2018
Исландия:
The Russian Presidential Elections 2018 are underway in @RusEmb_Iceland #Reykjavik #Iceland #ВаженКаждыйГолос На избирательном участке 8113 в Консульском отделе Посольства России в Исландии продолжается голосование на выборах Президента России #выборы2018 pic.twitter.com/UZCwnX8NDl— RusEmbassy Iceland (@RusEmb_Iceland) March 18, 2018