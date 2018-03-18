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Выборы
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18.03.2018 15:12

Весь мир голосует

"Фонтанка" собрала фото и видео со всего мира, где голосуют россияне.
Весь мир голосует
Антон Шипулин голосует в Норвегии/Instagram.com

В нашей фотоподборке голосуют туристы, невесты, пилоты и моряки-подводники, спортсмены, священнослужители, дипломаты и даже Филипп Киркоров:

Сирия


Милан:

 

Брюссель:

Тайланд:

 

Вашингтон:

Китай:

 

Посольство РФ – единственное место в Пекине, где можно проголосовать. И судя по количеству народа, ожидается 100% явка. Ещё бы! Когда ещё у непривилегированных «городских» появится возможность побывать и пофотаться в посольстве? 🤔 Плюс уникальная возможность «на людей посмотреть и себя показать». Приятно удивило, что на избирательном участке номер 8165 царит дружеская атмосфера. Работники посольства на позитиве. Улыбаются, фотографируют, рассказывают про хэштег #важенкаждыйголос – который должен объединить всех избирателей, которые голосуют за пределами РФ. Пара слов о самом посольстве для поддержания патриотического духа: Посольство РФ – самое большое Посольство в Пекине, а также единственное, которое находится в пределах Второго кольца, как и все основные административные здания китайского правительства. Все остальные государства были вынуждены ютиться дальше от центра города. Тем самым России было выражено особо дружественное отношение👍. #выборы2018 #выборы #воскресение #выборыпекин #выборыкитай #жизньзаграницей #семья

Публикация от Виктория (@kitaiano4ka)

 

 

Конго:

 

Тяжелая неделя подготовки подходит к концу, и на правах пресс-атташе счастлива сообщить, что участковая избирательная комиссия 8171 в Демократической Республике Конго к выборам Президента Российской Федерации ГОТОВА! 🇷🇺 18 марта с 8 до 20 часов 400 участков для голосования за рубежом будут открыты для того, чтобы КАЖДЫЙ наш соотечественник в ЛЮБОЙ точке земного шара смог выполнить свой гражданский долг! Потому что #важенКАЖДЫЙголос ✅ . . . #выборы2018 #выборы #выборыпрезидента #выборы18марта #выборы18марта2018года #выборыпрезидента #выборыпрезидента2018 #выборыпрезидентароссии #выборыпрезидентарф #президент #УИК #18марта2018

Публикация от Natalia 🎓МГИМО’17 🇷🇺МИД России (@natalia__kononova)

 

Кейптаун:

 

Англия:

 

Осло:

Фото: скриншот/Instagram.com

Кабул:

 

 

Амман:

 

 

Северная Корея:

 

Литва:

 

Австралия:

 

Южный Судан:

Руанда:

Эфиопия:

 

Аргентина:

 

Армения:

 

Ирландия:

 

Исландия:

 

 

 

 


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16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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