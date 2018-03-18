Весь мир голосует

"Фонтанка" собрала фото и видео со всего мира, где голосуют россияне.

В нашей фотоподборке голосуют туристы, невесты, пилоты и моряки-подводники, спортсмены, священнослужители, дипломаты и даже Филипп Киркоров:

Сирия

Командующий российской группировкой в Сирии голосует в Дамаске pic.twitter.com/OS5IvlSZTp — Вежливые люди (@vezhlivo) March 18, 2018

Милан:

Брюссель:

Тайланд:

Поразительная отвественность и сплоченнось наших граждан на выборах Президента России!#выборы2018 pic.twitter.com/EkVQIHiqhv — Igor Bondarenko (@BonIgorV) March 18, 2018

Вашингтон:

Китай:

Около 200 сотрудников китайского представительства уральской компании "Сима-ленд" проголосовали на #выборы2018 в Шанхае🇨🇳Был устроен флешмоб на фоне телебашни "Восточная жемчужина" и общее фотографирование возле Генконсульства России🇷🇺 #ВаженКаждыйГолос #КтоЕслиНеМы @MID_RF pic.twitter.com/Ve9WwDcBBa — МИД России 🇷🇺 Екатеринбург (@Ekatmid) March 18, 2018

Конго:

Кейптаун:

Англия:

Осло:

Фото: скриншот/Instagram.com

Кабул:

В роспосольстве в Кабуле состоялись досрочные выборы Президента Российской Федерации. Посольство отмечает высокую организованность, проявленную соотечественниками и благодарит всех, кто проявил свою гражданскую позицию. #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/DstEWIbARS — RusEmbassy-Kabul (@RusEmbassyKabul) March 16, 2018

Амман:

Северная Корея:

Литва:

Филипп Киркоров проголосовал на избирательном участке в Посольстве России в Литве!#ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/QdEZ99RIqx — RusEmb_LT (@RusEmb_LT) March 18, 2018

Австралия:

Екатеринбуржцы в Австралии👋😃 На улице +40☀но желающих проголосовать на #ВыборыПрезидента2018 много! Избирательный участок в Генконсульстве России🇷🇺 в Сиднее🇦🇺 #ВаженКаждыйГолос



фото М. Белкиной https://t.co/jW4TMjgl7H и Т. Кудрявцевой pic.twitter.com/5XsARVCujh — МИД России 🇷🇺 Екатеринбург (@Ekatmid) March 18, 2018

Южный Судан:

Члены экипажа российских самолетов ИЛ-76ТД, доставляющих гуманитарные грузы ООН в Южный Судан, сделали свой выбор на выездном голосовании в эфиопском городе Джимма #выборы2018 #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/JtAlZ19Wa5 — Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) March 18, 2018

Руанда:

Руанда. Выборы Президента России. На 12:30 по местному времени на избирательном участке №8260 явка избирателей превысила 75%. Голосование идёт полным ходом! #ВаженКаждыйГолос #выборы2018 #ВыборыПрезидентаРоссии @CIKRussia pic.twitter.com/nTws2pDuX9 — Russian Embassy in Rwanda (@RusEmb_Rwanda) March 18, 2018

Эфиопия:

Аргентина:

В досрочном голосовании в г.Мар-дель-Плата приняли участие российские специалисты, которые задействованы в операции по поиску аргентинской подлодки «Сан-Хуан», работая на судне ВМФ Аргентины «Ислас Мальвинас» с российским оборудованием «Фалькон» и «Пантера Плюс» #важенкаждыйголос pic.twitter.com/klTFDr5v47 — Посольство России,AR (@EmbRusiaEnArgRu) March 17, 2018

Армения:

#Выборы2018#ВыборыПрезидентаРоссии#ВаженКаждыйГолос

В свой самый важный в жизни день не забыть и о гражданском долге ☝🏻Желаем счастья и долгих лет в дружном и крепком браке! 💐 pic.twitter.com/KUfAZMmiJg — ПосольствоРФвAрмении (@rusembassyARM) March 18, 2018

Ирландия:

Посол России в Ирландии Ю.А. Филатов проголосовал на выборах Президента России.#ВаженКаждыйГолос #выборы2018 pic.twitter.com/GqY9wbwChk — Russia in Ireland (@Rus_Emb_Ireland) March 18, 2018

Исландия: