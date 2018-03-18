Из-за дефицита наличности в Венесуэле появилась альтернативная валюта

В Венесуэле появилась еще одна местная валюта, альтернативная официальной. Своим "рождением" она обязана дефициту наличности в стране.

Депутат парламента Венесуэлы Хосе Герра написал на своей страничке в Twitter, что город Элорса в штате Апуре выпустил свою валюту с таким же названием, как у населенного пункта – "элорса", передает РИА Новости.

Он уточнил, что "мини"-центральные банки" начали появляться по стране из-за гиперинфляции и нехватки наличных средств.

Напомним, в конце прошлого года собственная валюта "паналь" появилась в одной из коммун района Катия в столице Каракасе.