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18.03.2018 15:03

В Центральном районе целый дом переехал голосовать в Дагестан

Жители одного из домов в Центральном районе Петербурга, которые должны были проголосовать в участковой избирательной комиссии № 2235 на Кирочной улице, дом 28А, не смогли принять участие в выборах президента России. 

Как сообщила «Фонтанке» член территориальной избирательной комиссии № 30 с совещательным голосом Анастасия Семенова (от кандидата Ксении Собчак), выяснилось, что избиратели, проживающие в одном из домов на территории УИК-2235, оказались приписаны к избирательным участкам Дагестана и Ингушетии.

По словам Анастасии Семеновой, в ТИК-30 от жильцов «потерянного» дома начали поступать жалобы. В УИК-2235 ей сложившуюся ситуацию прояснить не смогли и «развели руками».

Как подтвердили "Фонтанке" в горизбиркоме, сообщение об инциденте получено, проводится сбор уточняющей информации.

Напомним, что на президентских выборах 18 марта 2018 года введена новация, в соответствии с которой любой избиратель имеет возможность проголосовать не по месту регистрации, а там, где ему удобнее, заблаговременно подав заявление через многофункциональный центр или территориальную избирательную комиссию.

По данным горизбиркома, за неделю до голосования таким правом воспользовалось более 230 тысяч петербургских избирателей.


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