В Петербурге представители штабов кандидатов заявили о проблемах на участках
О массовых подвозах избирателей к участкам в Василеостровском и Приморском районах Петербурга 18 марта заявили представители штабов кандидатов в президенты на пресс-конференции в Доме журналиста.
По словам представителя ЛДПР Екатерины Лебедевой, автобус с пассажирами объехал около 10 участков. Данную информацию подтвердил и представитель штаба Павла Грудинина Александр Редько.
«Василеостровский район отличился автобусными развозками — одни и те же автобусы на разные участки, мы сейчас этим занимаемся», — пояснил он.
Представители штабов кандидатов в президенты также пожаловались на "безграмотность" председателей УИКов. Как отметил руководитель штаба Ксении Собчак Николай Артеменко, наблюдателям на участках «выделяют место за ширмочкой, чтобы было ничего не видно».
«Фонтанке» прокомментировали в горизбиркоме, что наблюдателям на участках должны предоставить место с обзором происходящего. Если процесс голосования не виден, то это уже нарушение.
По словам руководителя штаба «Яблока» Бориса Вишневского, на участках в Приморском и Красногвардейском районах горожан включали в дополнительные списки для голосования без предъявления документов.
«Курсанты Михайловской артиллерийской академии отправились строем на участок, который почему-то расположен в другом районе, переодевшись в гражданское», — добавил депутат петербургского ЗакСа.
Ранее представители «Яблока» заявили о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей в Красногвардейском районе.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
Справка:
В ходе президентской кампании - 2018 применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения. Избирательные комиссии, МФЦ и портал госуслуг с 31 января принимали заявления граждан, желавших проголосовать не по месту официальной регистрации. В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению. Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).