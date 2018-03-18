В Петербурге представители штабов кандидатов заявили о проблемах на участках

О массовых подвозах избирателей к участкам в Василеостровском и Приморском районах Петербурга 18 марта заявили представители штабов кандидатов в президенты на пресс-конференции в Доме журналиста.

По словам представителя ЛДПР Екатерины Лебедевой, автобус с пассажирами объехал около 10 участков. Данную информацию подтвердил и представитель штаба Павла Грудинина Александр Редько.

«Василеостровский район отличился автобусными развозками — одни и те же автобусы на разные участки, мы сейчас этим занимаемся», — пояснил он.

Представители штабов кандидатов в президенты также пожаловались на "безграмотность" председателей УИКов. Как отметил руководитель штаба Ксении Собчак Николай Артеменко, наблюдателям на участках «выделяют место за ширмочкой, чтобы было ничего не видно».

«Фонтанке» прокомментировали в горизбиркоме, что наблюдателям на участках должны предоставить место с обзором происходящего. Если процесс голосования не виден, то это уже нарушение.

По словам руководителя штаба «Яблока» Бориса Вишневского, на участках в Приморском и Красногвардейском районах горожан включали в дополнительные списки для голосования без предъявления документов.

«Курсанты Михайловской артиллерийской академии отправились строем на участок, который почему-то расположен в другом районе, переодевшись в гражданское», — добавил депутат петербургского ЗакСа.

Ранее представители «Яблока» заявили о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей в Красногвардейском районе.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.