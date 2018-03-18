Как празднование годовщины крымского референдума перекроет движение в Петербурге

Праздничные концерты пройдут сегодня в центре Петербурга и в Пушкине. Посвящены они... нет, не дню народного волеизъявления по кандидатам в президенты, а годовщине референдума по присоединению Крыма к России.

На стрелке Васильевского острова, на ступенях здания Биржи еще с 9 утра начали монтировать свето- и звуковую аппаратуру. Уже тогда движение автомобилей вместо трех полос занимало две.

С 18 часов движение на Биржевой площади закроют (концерт начнется в 20:30). Подробности читайте на сайте "Водитель Петербурга".