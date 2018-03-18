Как празднование годовщины крымского референдума перекроет движение в Петербурге
Праздничные концерты пройдут сегодня в центре Петербурга и в Пушкине. Посвящены они... нет, не дню народного волеизъявления по кандидатам в президенты, а годовщине референдума по присоединению Крыма к России.
На стрелке Васильевского острова, на ступенях здания Биржи еще с 9 утра начали монтировать свето- и звуковую аппаратуру. Уже тогда движение автомобилей вместо трех полос занимало две.
С 18 часов движение на Биржевой площади закроют (концерт начнется в 20:30). Подробности читайте на сайте "Водитель Петербурга".
Справка:
Общекры́мский рефере́ндум — всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова, проведённое 16 марта 2014 года местными властями на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
На референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта Федерации или восстановление Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины. Возможность отрицательно ответить на оба вопроса и сохранить статус-кво (Конституцию Автономной Республики Крым 1998 года) организаторами референдума не предусматривалась. Согласно официальным результатам, в АРК 96,77 % проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1 %, в Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6 % при явке 89,5 %.