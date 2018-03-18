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18.03.2018 14:34

Неделя начнется в Петербурге с мокрого снега

Мокрый снег и гололедицу обещают Петербургу в начале следующей недели. Температура близка к нулю, дороги опасны.

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр, днем 19 марта в отдельных районах города пройдет мокрый снег, остальная часть Петербурга без осадков тоже не останется. Температура воздуха не располагает к сохранению снежного покрова.

Днем 19-го столбик термометра останется в пределах -1...+1 градусов. Дороги покроет гололедица.

В ночь на вторник, 20 марта, подморозит до – 5 градусов, небольшой минус сохранится и днем.

Со среды, 21 марта, ожидается похолодание. Ночью температура опустится до – 12 градусов, днем Петербург поживет при пятиградусном морозце.


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