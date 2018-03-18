Финский МИД: Переговоры между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки

Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило, что второй раунд переговоров между США и Северной Кореей состоится в финской столице. Заместитель главы северокорейского МИДа Чхве Кан-Ил, который отвечает за связь с американской администрацией, сегодня, 18 марта, вылетел в Хельсинки из Пекина. В Суоми он проведет встречу с экспертами по безопасности и бывшим послом США в Южной Корее Кетлин Стивенс.

Подготовка переговоров руководства двух стран на этой неделе проходила в Стокгольме. Информация о возможной встрече в Хельсинки дипломатов из США и Северной Кореи на днях появилась в корейских СМИ.