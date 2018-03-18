Финский МИД: Переговоры между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки

Еще
15:37 18.03.2018
Пришлите свою новость!
15:35
Российские паралимпийцы стали вторыми в медальном зачете
15:25
Из-за дефицита наличности в Венесуэле появилась альтернативная валюта
15:03
В Центральном районе целый дом переехал голосовать в Дагестан
14:58
В Петербурге представители штабов кандидатов заявили о проблемах на участках
14:49
Как празднование годовщины крымского референдума перекроет движение в Петербурге
14:43
Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют
14:34
Неделя начнется в Петербурге с мокрого снега
14:23
Сбросившая ребенка с балкона петербурженка наблюдалась у врачей
14:14
США приняли на вооружение новую атомную подлодку
14:04
Праворульная Toyota разбилась на Выборгском шоссе, прихватив с собой еще двоих
13:50
Все 14 жалоб на выборы в Петербурге поступили до дня голосования
13:44
Президент ФИФА пригрозил проблемами тем, кто бойкотирует ЧМ-2018 в России
13:23
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
12:46
К полудню явка в Петербурге достигла 16,24%
12:40
На Украине власти блокировали выборы президента России
12:31
Член комиссии в Приморском районе нашёл себя сразу в двух списках избирателей
12:17
Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих
12:01
На Сиреневом бульваре Росгвардия на выстрел ответила очередью из Калашникова
11:52
Тела двух человек извлекли из сгоревшей квартиры в Петергофе
11:47
Эрдоган заявил о полном контроле над сирийским Африном
11:39
Звезда сериала «Хорошая жена» распутает серийные убийства
11:38
Памфилова заявила о DDoS-атаке на сайт ЦИК с иностранных IP-адресов
11:18
Сотрудница Смольного разбилась на дельтаплане
11:05
На Народной Hyundai Elantra врезалась в столб, пострадали водитель и пассажир-подросток
10:55
На 10:00 явка в Петербурге — 4,66%
10:49
Финляндия усилит контроль за депортацией беженцев
10:39
Сайт трансляций с избирательных участков работает с перебоями
10:31
Трамп заявил, что расследование о вмешательстве в американские выборы «не должно было никогда начаться»
10:23
На 10.00 зарегистрированы в Петербурге 14 жалоб избирателей
09:54
Путин проголосовал на выборах президента России
09:30
В Петербурге «Яблоко» заявило о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей
08:50
Глава британского МИДа назвал ответные меры РФ вредными для россиян
08:28
Дальний Восток показывает высокую явку на выборах президента
08:01
Почти 2 тысячи избирательных участков открылись в Петербурге
01:51
Ася Казанцева предъявит отличия мозга консерватора и мозга либерала
01:39
Фотограф GQ и Esquire научит петербуржцев портретной съемке
01:17
The Prodigy «одичают» в петербургском СКК
17/03
В России стартовали выборы президента
17/03
Аварией с Lamborghini на мосту Александра Невского заинтересовались в ГИБДД
17/03
Петербуржца оштрафовали на тысячу рублей за агитацию в день тишины
17/03
Под Назией "Ласточка" задавила двух девушек
17/03
Восемь стран Европы не признают выборы в Крыму
17/03
«Локомотив» нанес первое поражение СКА в плей-офф
17/03
Петербургские "маршалы" задержали 21 беглеца от закона
17/03
В новых Крестах разрезали ботинки аспирантке Университета путей сообщения
17/03
Теплоснабжение в Выборгском районе восстановлено
17/03
На КИМа женщина бросилась с 10-го этажа вместе с пятилетней дочерью
17/03
Из больницы выписали всех отравившихся феназепамом школьников, кроме одного семиклассника
17/03
В Петербурге активист Даниил Кен отправился с избирательного участка в изолятор
17/03
Пятеро детей остаются в больнице после отравления феназепамом
17/03
Все стадионы к мундиалю будут сданы через три недели
17/03
Генштаб России: Инструкторы США готовят провокации в Сирии
17/03
Горизбирком признал незаконным запрет мобильных телефонов на избирательных участках
17/03
Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть погибшие
17/03
Британский совет разочарован решением прекратить его деятельность
17/03
Драка с судьей на детском первенстве по хоккею довела беспокойного отца до уголовного дела
17/03
Скотланд-Ярд опросил 400 свидетелей по делу Скрипаля и разыскивает тех, кто видел его машину
17/03
Lamborghini, «Ланос» и трамвай – забавное трио собралось на мосту Александра Невского
17/03
Спасатели сняли 10 рыбаков со льда залива у Зеленогорска
17/03
Харизматичный боевик от режиссёра «Метода» будет готов через два месяца
17/03
Найти свой участок и посмотреть на выборы в Ленобласти можно в Интернете
17/03
Родченков нашел допинг на Олимпиаде-80 в Москве
17/03
За вымогательство у «Россельхозбанка» в Петербурге арестован основатель банковского портала
17/03
Водоснабжение в Пушкинском районе восстановлено
17/03
Британский МИД назвал высылку дипломатов из России ожидаемой и пообещал ответ
17/03
В Кировске двухлетний малыш разбил голову, упав с лестницы
17/03
Юрий Дудь даст интервью Басте на новом YouTube-канале
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
18.03.2018 14:30

Финский МИД: Переговоры между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки

Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило, что второй раунд переговоров между США и Северной Кореей состоится в финской столице. Заместитель главы северокорейского МИДа Чхве Кан-Ил, который отвечает за связь с американской администрацией, сегодня, 18 марта, вылетел в Хельсинки из Пекина. В Суоми он проведет встречу с экспертами по безопасности и бывшим послом США в Южной Корее Кетлин Стивенс. 

Подготовка переговоров руководства двух стран на этой неделе проходила в Стокгольме. Информация о возможной встрече в Хельсинки дипломатов из США и Северной Кореи  на днях появилась в корейских СМИ.  

 


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30

Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.

Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40

«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость

Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23

СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования

СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Финский МИД: Переговоры между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки
Финляндия усилит контроль за депортацией беженцев
СМИ: Финляндия примет переговоры между США и Северной Кореей
Финская лыжница стала первой на заключительном этапе Кубка мира
"Нелюбовь" Звягинцева выходит в финский прокат
Глава МИД Финляндии на русском осудил воссоединение Крыма с Россией
Финляндия поддержала перераспределение мест в Европарламенте после Brexit
Финский пограничник предстанет перед судом за нарушение служебной тайны
Финский сноубордист выиграл бронзу на Паралимпиаде
Банк Nordea перенесет штаб-квартиру в Хельсинки
Как на "Торфяновке" расширяют окно в Европу
Выходные в Финляндии 17 - 18 марта: День святого Патрика и шоу шаолиньских монахов
Как Финляндия будет захватывать Арктику
«Успех бизнеса в России - доверие, а не выпитая водка»
Кто эти финки? Тест
Выходные 8 - 11 марта: биатлон, джаз и День сауны
Финская «Фонтанка» переехала. Объясняем, что к чему
SRV ищет покупателя на «Жемчужную плазу»
От Дня сауны до Metallica: на что ехать в Финляндию весной
К борьбе за «Красный Бор» подключились финны
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Член комиссии в Приморском районе нашёл себя сразу в двух списках избирателей

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих

Александр Петросян, фото - Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Невидимая игра вслепую

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30
Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
Компания «Л1»
15.03.2018 17:45
ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
15.03.2018 17:30
В «Золотые купола» приезжала Золушка
В минувшие выходные в жилом комплексе «Золотые купола» в Сертолово показали спектакль «Золушка» театра «Кукольный дом». Юные жители жилого комплекса и их родители увидели знаменитое представление, получившее театральную премию «Золотая Маска».
ГК «Эталон»
15.03.2018 15:50
Открыты продажи квартир в двух новых корпусах квартала «Галактика»
Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Фото предоставлено компанией Setl City
15.03.2018 11:55
Setl City в 2018 году начнет строить третий детский сад в ЖК «Чистое небо»
Setl City планирует начать строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо» в 2018 году. Садик с бассейном, рассчитанный на 220 детей, разместится между домами 5 и 6 очереди.
ГК «КВС»
15.03.2018 11:21
ГК «КВС» «меняет» Ваше старое жилье на новое
Вы уже давно планируете поменять свою старую квартиру на новую в престижном районе Санкт-Петербурга? Теперь у Вас есть возможность сделать это без потери сил и времени.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.