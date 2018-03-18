Сбросившая ребенка с балкона петербурженка наблюдалась у врачей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Петербурга, подозреваемой в убийстве трехлетнего ребенка. К ответственности она привлечена не будет, так как тоже погибла.

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, семейный конфликт с гибелью двух человек на проспекте КИМа в Василеостровском района квалифицирован следствием как убийство. Накануне сообщалось о телах женщины и ребенка, найденных у высотки с признаками падения с высоты, и предварительных обстоятельствах инцидента.

По уточненным данным, 25-летняя Анастасия Екимова после конфликта с мужем вывела их общего трехлетнего сына на балкон восьмого этажа и сбросила на землю. После падения мальчика женщина, как считает следствие, самостоятельно последовала за ним.

По данным «Фонтанки», местные власти с апреля 2016 года знали семью Екимовой как неблагополучную и состоящую на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Женщине ставили на вид злоупотребление спиртными напитками, она наблюдалась в наркологическом диспансере.