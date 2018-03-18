Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют

Twitter планирует запретить рекламу криптовалют, первичных предложений монет (ICOs), токенов и кошельков с криптовалютами. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники. Ожидается, что ограничения вступят в силу в течение пары недель.

Как уточняется, запрет связан с предстоящей регуляцией этого сектора. Финансовую рекламу уже ограничили Google и Facebook в связи с опасениями по поводу незаконной деятельности.

Twitter также может запретить все объявления обмена криптовалют с некоторыми исключениями.

Кстати, на прошлой неделе стоимость биткоина понизилась на 30 процентов – ниже восьми тысяч долларов. Возможно, это связано с постепенным ограничением рекламы криптовалют.