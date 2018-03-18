Российские паралимпийцы стали вторыми в медальном зачете

Паралимпийская команда России, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в медальном зачете завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018, сообщает "Интерфакс".

На счету российских спортсменов восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), третье – команда Канады (8, 4, 16).

Больше всех наград в составе россиян заработала Михалина Лысова – шесть медалей. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения.

Россию представили 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения.